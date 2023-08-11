الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماضي توفيق الدقن: والدي احترف كرة القدم وكان عاشقًا لـ«الزمالك»

ماضي توفيق الدقن
ماضي توفيق الدقن

استضاف برنامج "معكم"، مع الإعلامي منى الشاذلي، على قناة “CBC”، ماضي الدقن نجل الفنان الراحل توفيق الدقن،  بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.

وقال ماضى توفيق الدقن: “جدى كان موظف فى المحكمة، ووالدى كان يساعده فى عمله، وكان لاعب كرة محترف في نادى المنيا وتهافتت عليه الأندية الكبرى خاصة الزمالك، لكنه عمل بمصلحة السكة الحديد في المنيا”.

وأضاف: “اللاعب الكبير محمود أبو رجيلة قال لى: والدك لعب معى”، لافتا إلى أن والده كان عاشقا لنادى الزمالك، وكان يرى أن شكله الفنى يفيد فى التمثيل.

وعن “افيهات” الراحل توفيق الدقن،  قال “ماضي”: “بعضها مكتوب والآخر كان يستأذن من المخرج فى تكرارها ويتم الموافقةعلى ذلك ثقة فيه”، لافتا إلى أنه يحب أفلام والده أهمها صراع فى المينا ومراتى مدير عام.

وأضاف:"والدى كان يكره دور "همبكة" فى مسلسل "بنت الحتة" وهى شخصية كلها قتل وعربدة لأنه لم يكن شريرا بهذا الشكل، وكان يحب الشرير ذو الدم الخفيف.

واختتم: "كان صعب فى التعامل ولا يصح التحدث معه بسهولة، وكل شئ له أصول، ولديه مبدأ حب التمثيل حتى لو ذهب لدور شرف يعتبره دور بطولة، وفى فترة الثمانيات لم يعش كثيرا لأنه توفى عام 1988، وقدم أدوارا عظيمة، وصنع لنفسه فى فترة الثمانينيات تاريخ آخر.

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