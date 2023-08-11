«تنسيقية الشباب» تستعرض تفاصيل القمة الروسية الأفريقية 2023 (إنفوجراف)

نشرت صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا توضيحية «إنفوجراف» حول تفاصيل القمة الروسية الإفريقية 2023.

وسردت التنسيقية محاور القمة وعلي رأسها الأمن الغذائي واقتصاد العالم الجديد، والأمن المتكامل والتنمية السيادية، التعاون الاستراتيجي، قطاع الوقود والطاقة بما فيها النووية ومواضيع أخري.

وابرزت التنسيقية دور مصر الريادي في عقد القمة الروسية الافريقية 2023.

وتطرقت القمة إلي وضع حلول مستدامة للصراعات القائمة في العالم.

كما أوضح «الانفوجراف» أهمية دول إفريقيا كشريك اقتصادي.

وتطرقت إلي كلمة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ونتائج القمة الروسية الافريقية 2023.