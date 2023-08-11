قناة الناس| يسرى جبر: النوافل تكمل ما كان فى العبادات من نقص (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الإنسان لا يستطيع أن يوفي الفرض كماله فلا بد من أن يكون له حظ من النوافل كي يجبر بعض النقص الذي حدث في الفريضة ببعض النوافل.

وأضاف "جبر" اليوم الجمعة، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ النوافل تكمل ما كان في العبادات من نقص، لافتًا إلى أن من طلب العلم كي يكون من العلماء الكبار ولم يستطع فعليه أن يعمل بما علم، لأن العلماء الكبار يعملون بما علموا ليعلموا غيرهم، مستشدًا بقول العلماء: (مالا يدرك كله لا يترك كله).

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.