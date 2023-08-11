الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس هيئة الاستثمار: المنصة الرقمية توفر وقت وجهد المستثمرين

جريدة الدستور

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إنه تم إطلاق المنصة الرقمية بتأسيس أول شركة دمياط للأمونيا الخضراء، في المنطقة الحرة بدمياط.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن إطلاق المنصة تطلب عملًا كبيرًا من جهات مختلفة، وأن العملية تتطلب تيسير الإجراءات للمستثمرين، منوهًا بأنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من المنصة خلال 3 شهور، لتوثيق محاضر مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المنصة، ستخفض عدد المستندات والخطوات بنسبة 35%، وستتم إزالة أي إعاقة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع جهات مختلفة لإصدار التراخيص، والمرحلة القادم تشهد تيسيرات كبيرة خاصة بعد تعديلات القانون الذي صدّق عليه الرئيس، وتتضمن توسعًا في منح الموافقة الواحدة، وفتح أنشطة مختلفة، حيث تصدر الموافقة الواحدة لأي نوع من أنواع الشركات، ويتم منحها للمستثمر في غضون 20 يومًا، وتتضمن تراخيص البناء، والموافقات البيئية والحماية المدنية.

وأكد أنه لا زيادة في رسوم التأسيس، بل هناك سعي للحد منها، كما أن الدفع ببطاقة الائتمان يوفر على صاحب الشركة مشاوير وجهدًا ووقتًا. 

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