مراسلة "إكسترا نيوز": البهجة تعتلى وجوه المتواجدين فى العلمين الجديدة

قالت شروق وجدي، مراسلة "إكسترا نيوز"، إن مدينة العلمين الجديدة استطاعت استيعاب عدد كبير من الزوار منذ بداية فعاليات مهرجان "العالم علمين".

العالم علمين

وأكدت شروق وجدي، خلال حديثها لكاميرا "إكسترا نيوز"، أن هناك حالة واضحة من التنظيم داخل مدينة العلمين، لذا بالرغم من تزايد أعداد الزوار في الإجازات الأسبوعية، إلا أن المرور يعمل على قدم وساق حتى لا يشعر المواطنون بأي ازدحام.

وأضافت في حديثها، أنه اليوم كانت بداية ممارسة أنشطة رياضية جديدة على الممشى السياحي، معبرة: "بدأت اليوم رياضات مختلفة في الصباح، وهناك إقبال كبير على حفلة مختصة بالفنون الشعبية من الزوار على الممشى السياحي، وهناك تفاعل كبير من الجمهور والزوار لمدينة العلمين الجديدة".

عروض الممشى السياحي

وأشارت إلى أن البهجة في العلمين يمكن رؤيتها واضحة من خلال البسمة المرتسمة على وجوه المتواجدين بالمهرجان، معبرة: "ستقوم فرقة باليه بتقديم عروض ممتعة للأطفال على الممشى الساحلي اليوم".