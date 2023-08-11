إزالة 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بـ5 مراكز في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 12 حالة تعدي بنطاق 5 مراكز على مساحة 2362 م2 عبارة عن إزالة: 3 حالات تعدي بمساحة 1067 م2 عبارة عن اعمال حفر و أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بإيتاي البارود .

كما تم إزالة حالتي تعدي بمساحة 395 م2 عبارة عن شدات خشبية استعدادا لعمل سملات خرسانية بنطاق الوحدة المحلية لقري كوم النصر وسيدي عقبة بالمحمودية، و4 حالات تعدي بمساحة 570 م2 عبارة عن مباني بالطوب الابيض والمون الاسمنتية وشدات خشبية بالدلنجات، وحالتي تعدي بمساحة 280 م2 عبارة عن مباني بالطوب الابيض وشدات خشبية بكفر الدوار،و حالة تعدي بمساحة 50 م 2 بقرية دمتيوه بكوم حماده عباره عن تسديد طوب بناء بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.