بعد 6 وقائع.. سقوط تاجر العملة المُزيف فى قبضة مباحث عابدين

مسجل خطر يقيم بمحافظة الجيزة، استغل خبراته الإجرامية المتراكمة وقرر تفعيل نشاطه مرة أخرى، واتخذ من منطقة عابدين بوسط القاهرة، مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب على راغبي تغيير العملات الأجنبية، ليستفيد من اكتظاظ تلك المنطقة بالسياح والأجانب وزيادة الإقبال على شركات الصرافة.

العنصر شديد الخطورة ابتكر حيلة جديدة لاستقطاب ضحاياه، حيث يختار إحدى مقاهي منطقة عابدين ويجلس بداخلها مرتديًا أفضل ثيابه، ويبدأ رحلة البحث عن فريسة.

النصاب نجح في الإيقاع بـ6 ضحايا في وقائع مختلفة، حيث يستدرجهم ويستولى منهم على العملات الأجنبية ثم يختفي تماما، ويعاود الظهور في مكان أخر للبحث عن ضحية جديدة.

تحريات ضباط مباحث قسم شرطة عابدين رصدت تحركات المتهم بعد تعدد بلاغات النصب.

فريق البحث تتبع خيوط الجرائم التي أبلغوا عنها، وبدأ ضباط مباحث القسم في التحري عن المتهم ورصد تحركاته، وتم إصدار إذن من النيابة العامة وإعداد الأكمنة اللازمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته عملات محلية وأجنية.

وبفحص المتهم تبين أنه مسجل خطر ولع معلومات جنائية ومقيم في محافظة الجيزة، وخلال مواجهته أقر المتهم بالنصب على المواطنين بدعوى قدرته على استبدال العملات الأجنبية ثم يلوذ بالفرار.

وأقر المتهم في اعترافاته، بارتكاب 6 وقائع نصب، وعقب ذلك أرشد عن مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع جرائم النصب التي ارتكبها.

وباستكمال مناقشته أقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع النصب.