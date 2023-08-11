الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد 6 وقائع.. سقوط تاجر العملة المُزيف فى قبضة مباحث عابدين

سقوط تاجر
سقوط تاجر

مسجل خطر يقيم بمحافظة الجيزة، استغل خبراته الإجرامية المتراكمة وقرر تفعيل نشاطه مرة أخرى، واتخذ من منطقة عابدين بوسط القاهرة، مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب على راغبي تغيير العملات الأجنبية، ليستفيد من اكتظاظ تلك المنطقة بالسياح والأجانب وزيادة الإقبال على شركات الصرافة.

العنصر شديد الخطورة ابتكر حيلة جديدة لاستقطاب ضحاياه، حيث يختار إحدى مقاهي منطقة عابدين ويجلس بداخلها مرتديًا أفضل ثيابه، ويبدأ رحلة البحث عن فريسة.

النصاب نجح في الإيقاع بـ6 ضحايا في وقائع مختلفة، حيث يستدرجهم ويستولى منهم على العملات الأجنبية ثم يختفي تماما، ويعاود الظهور في مكان أخر للبحث عن ضحية جديدة.

تحريات ضباط مباحث قسم شرطة عابدين رصدت تحركات المتهم بعد تعدد بلاغات النصب.

فريق البحث تتبع خيوط الجرائم التي أبلغوا عنها، وبدأ ضباط مباحث القسم في التحري عن المتهم ورصد تحركاته، وتم إصدار إذن من النيابة العامة وإعداد الأكمنة اللازمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته عملات محلية وأجنية.

وبفحص المتهم تبين أنه مسجل خطر ولع معلومات جنائية ومقيم في محافظة الجيزة، وخلال مواجهته أقر المتهم بالنصب على المواطنين بدعوى قدرته على استبدال العملات الأجنبية ثم يلوذ بالفرار.

وأقر المتهم في اعترافاته، بارتكاب 6 وقائع نصب، وعقب ذلك أرشد عن مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع جرائم النصب التي ارتكبها.

 وباستكمال مناقشته أقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع النصب.

استبدال العملات السياح والأجانب العملات الاجنبية النصب علي المواطنين تغيير العملات الأجنبية ضباط مباحث محافظة الجيزة وشركات الصرافة وسط القاهرة

الأكثر قراءة

بعد 3 سنين حب.. انفصال ميرا ميخائيل ومحمد عطية يتصدر التريند

سقوط الشيخ ماهر المعيقلى خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

7 أيام على رحيل سيد عبدالحفيظ من الأهلى.. جمع متعلقاته وأجّل الرد على "عرض الخطيب"

جهود مكبرة لكشف لغز وفاة مواطن وزوجته داخل منزلها بقنا

قناة الناس| من هم المقربين الذين ذكروا في سورة الواقعة؟.. يسري جبر يُجيب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع