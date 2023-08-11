الليلة.. قناة ON تعرض حفل الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعرى من مهرجان العلمين

أعلنت قناة ON عن عرضها لحفل الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري من مهرجان العلمين الجديدة، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء.

وينقل الحفل إلى شاشة التليفزيون، عبر قناة ON ليظهر مدى النجاح ‏والرواج الكبير الذي حققه الحفل، والذي كان استثنائيًا لما حمله من أحداث بارزة، ‏بدايتها غناء حميد الشاعري برفقة الكينج محمد منير على المسرح معًا بعد أكثر من ‏ثلاثين عامًا، إذ قدما خلال الحفل عدة أغانٍ مشتركة كان أبرزها أغنية "أكيد" ‏التي غنوها سويًا لضحايا الألغام في العلمين منذ 37 عامًا، وأعادوا غناءها في ‏العلمين في صورتها الجديدة.‏

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، ضم عدد كبير من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.