الليلة.. مختار نوح يواصل تقديم شهادته على عنف الإخوان فى "الشاهد"

يواصل المحامي الكبير مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، توثيق شهادته على نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والمتطرفة، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز".

وكشف نوح خلال الجزء الأول من شهادته، لماذا منح الرئيس السادات جماعة الإخوان الإرهابية مساحة واسعة من الحرية والعمل داخل مؤسسات الدولة؟ وسبب دفاع اليساريين والشيوعيين عن قتلة السادات، وتحدث عن عمر التلمساني ومنهجه الخفي والمساجد الخاصة التي كان يذهب إليها، كما يكشف خطة التلمساني لأخونة المجتمع بالكامل.

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.