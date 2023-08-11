مواعيد مباريات الجولة الأولى بالدوري الإسباني 2023 “الليجا”

أصبح البحث عن مواعيد الجولة الأولى من الدوري الإسباني "الليجا" نسخة 2023-2024، هو المسيطرة بكثافة على محرك “جوجل” مؤخرا.

وتنطلق مساء اليوم الجمعة، منافسات الليجا الإسبانية، وتستمر حتى الاثنين المقبل، حيث تقام الجولة الأولى على مدار 4 أيام متواصلة.

ويرصد «الدستور» في السطور التالية مواعيد الجولة الأولى بالليجا

مواعيد مباريات الجولة الأولى بالدوري الإسباني 2023

الجمعة 11/8/2023

ألميريا & رايو فاليكانو.. الثامنة والنصف مساء، وتقام المباراة على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

إشبيلية & فالنسيا.. الحادية عشر مساء.. وتقام المباراة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

السبت 12/8/2023

سيلتا فيجو & أوساسونا.. السادسة والنصف مساء.. وتقام المباراة على ملعب بالايدوس.

لاس بالماس & ريال مايوركا.. الثامنة والنصف مساء.. وتقام المباراة على ملعب دي جران كاناريا.

أتلتيك بيلباو & ريال مدريد.. العاشرة والنصف مساء.. وتقام المباراة على ملعب سان ماميس.

الأحد 13/8/2023

ريال سوسييداد & جيرونا.. السادسة والنصف مساء.. وتقام المباراة على ملعب انويتا.

فياريال & ريال بيتيس.. الثامنة والنصف مساء.. وتقام المباراة على ملعب لاسيراميكا.

خيتافي & برشلونة.. العاشرة والنصف مساء.. وتقام المباراة على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز.

الاثنين 14/8/2023

قاديش & ديبورتيفو ألافيس.. الثامنة والنصف مساء.. وتقام المباراة على ملعب رامون دي كارانزا.

أتلتيكو مدريد & غرناطة العاشرة والنصف مساء.. وتقام المباراة على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

القنوات الناقلة للدوري الإسباني موسم 2023/2024

وتنقل شبكة قنوات beIN Sports القطرية، الناقل الرسمي والحصري كافة منافسات الليجا الإسبانية في نسخته الجديدة موسم 2023/2024، عبر شبكاته المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي برشلونة قد توج بالنسخة الأخيرة من الليجا الإسبانية، بعد مطاردة مع غريمه التقليدي ريال مدريد.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي برشلونة قد توج بالنسخة الأخيرة من الليجا الإسبانية، بعد مطاردة مع غريمه التقليدي ريال مدريد.