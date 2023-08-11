الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عدم وجود شبهة جنائية.. كشف ملابسات مصرع شاب فى العياط

ارشيفية
ارشيفية

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية في مصرع شاب نتيجة إصابته بصعق كهربائي في العياط، وأشارت التحريات إلى أن الضحية أصيب بصعق كهربائي أثناء وجوده بمحل في قرية تابعة لمركز العياط، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

قام رجال المباحث بمناظرة الجثة، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، الذين أكدوا صحة التحريات، وتحرر المحضر، وأمرت النيابة بدفن الجثة وباشرت التحقيق. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمصرع شخص صعقًا بالكهرباء في قرية تابعة لمركز العياط. 

توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن شابًا أصيب بصعق كهربائي أدى إلى مصرعه في الحال. 

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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