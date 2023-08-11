متحور كورونا الجديد «EG.5».. مخاوف عالمية من تكرار مسلسل تفشى الوباء

متحور جديد لكورونا جدد المخاوف العالمية من تكرار تفشي الوباء الذي أصاب العالم بالشلل على مدار عامي "2020/ 2021"، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية قبل أيام، تفاصيل اكتشاف المتحور الفرعي الجديد لفريوس كورونا "كوفيد -19"، والذي عُرف بـ"EG.5"، والذي انتشر في العديد من الدول وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ووصلت أعداد الإصابة به لأكثر من مليون مصاب.



“الصحة العالمية”: مليون مُصاب بمتحور كوفيد الجديد



وطالبت منظمة الصحة العالمية المواطنين حول العالم، بتوخي الحذر خلال الفترة الراهنة، وإتباع إجراءات الوقاية والحماية، والتباعد الاجتماعي، مشددة أن أعداد الإصابة بـ المتحور الفرعي الجديد لفريوس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والذي يُعرف باسم "EG.5"، تخطت المليون حالة حول العالم خلال الشهر الماضي، وتوفي منهم 3100 حالة، على إثر حدة الأعراض.



استشاري أمراض الصدر بمستفى صدر العباسية للمواطنين: أرجوكم عودوا للكمامات الطبية وتوخوا الحذر

في هذا السياق، قال أحمد عبدالعزيز، استشاري أمراض الصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، إن المتحور الجديد "EG.5"، يؤثر على المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة ووبائية كأمراض القلب، والسكري، وضغط الدم، والسرطان.



وتابع: المتحور الجديد هو من سلالة أوميكرون، الأمر الذي يجعله ذو تأثير ضعيف نوعًا ما عن فيروس كورونا كوفيد -19، الذي عرف بأنه أشرس متحورات كورونا.



وأوضح، أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد لكورونا، تتمثل في ارتفاع درجة حرارة الجسم دون الاستجابة لأي عقاقير طبية، سيلان الأنف، سعال شديد، ألم في الجسد والعضلات، وإسهال، والشعور بالوخز في العظام، والإرهاق، مشيرًا إلى أن حدة الأعراض تتمثل في ضيق التنفس، وخاصًة لمرضى حساسية الجهاز التنفسي.



وأكد أنه يتوجب على المواطنين العودة إلى إجراءات التابعد الاجتماعي، وإرتداء الكمامات الطبية، والاهتمام بتهوية المنزل، وتقليل احتكاك كبار السن، والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة والوبائية، وذلك لأنه لم يتم اكتشاف كافة تفاصيل المتحور الفرعي الجديد لـفريوس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والذي يُعرف باسم "EG.5".



أضاف، أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن وجود أي حالات في مصر عن المتحور الفرعي الجديد لـفريوس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والذي يُعرف باسم "EG.5"، ولذلك لا يوجد ما يدعو للخطر لكن الحذر واجب.