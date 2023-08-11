مدرب النصر قبل مواجهة الهلال: "النهائيات تلعب لحصد البطولات"

تحدث البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر السعودي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الهلال السعودي، على لقب نهائي البطولة العربية للأندية “2023”.

وقال "كاسترو" في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة: "90 دقيقة وربما تصل لـ180 دقيقة، تفصلنا عن تحقيق لقب البطولة العربية للأندية".

وأضاف: "مواجهة صعبة جدا، سنواجه خصم قوي يعد المرشح الأول للتتويج باللقب، لم نعرف طعم الهزيمة حتى الآن، يجب على اللاعبين الحفاظ على ذلك".

وواصل مدرب النصر: “النهائيات تلعب من أجل حصد الألقاب والبطولات، وهذا هدفنا خلال مواجهة الغد.. هل تعرفون الوقت الذي استغرقه سكالوني مع منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم”.

وشدد: "أحيانا العمل يحتاج لأكثر من سنة للحصول على نتيجة، تعرفون كيف لو وضعنا كريستيانو وماني كمهاجمين .. كيف ستكون عملية الضغط؟".

وأتم كاسترو قائلا: "أنا أعرف جيسوس جيداً وهو كذلك يعرفني أيضا، تواجهنا في الأكثر من المناسبات، استطاع تحقيق الفوز على وأنا كذلك، أتمنى له التوفيق ولكن أرغب في التتويج بالبطولة".

موعد نهائي كلاسيكو الرياض بين النصر والهلال بنهائي البطولة العربية

ومن المقرر أن تختتم غدا السبت، منافسات البطولة العربية للأندية "2023"، في تمام السادسة مساء، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة "الطائف"، بإقامة كلاسيكو الرياض، والذي يجمع بين النصر "العالمي" والهلال "الزعيم".

وكان من المفترض إقامة المباراة في تمام التاسعة ليلا، إلا أن الاتحاد العربي لكرة القدم، قرر خلال الساعات الماضية، تقديم موعد المباراة لـ«السادسة مساء» بدلا من الموعد المحدد سلفا.

وتنقل المواجهة المرتقبة من جميع عشاق الوطن العربي بشكل عام والجمهور السعودي بصفة خاصة، عبر شبكة قنوات SSC HD السعودية، الناقل الرسمي والحاصل على كافة حقوق نقل مباريات البطولة بشكل حصري.

مشوار الهلال من المجموعات حتى نهائي البطولة العربية

واستهل الهلال مشواره في مرحلة المجموعات بالبطولة العربية، بالتعادل السلبي مع أهلي طرابلس الليبي، ثم الهزيمة أمام السد القطري بنتيجة 3/2، والفوز على الوداد المغربي بنتيجة 2/1، جعلته يحتل المركز الثاني من المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

بينما في دور الثمانية، أطاح بمواطنه اتحاد جدة بنتيجة 3/1، ثم الشباب السعودي بالأمس بنفس النتيجة أيضا.

مشوار النصر من المجموعات حتى نهائي البطولة العربية

أما النصر فقد جاء في المركز الثاني من المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط، من الفوز على اتحاد المنستيرى التونسي 4/1، والتعادل السلبي مع الشباب بدون أهداف والتعادل الإيجابي مع الزمالك بنتيجة 1/1، خلال مرحلة المجموعات.

بينما في دور الثمانية تمكن من إقصاء الوحدة الإماراتي عن طريق ضربات الجزاء 5/4، ثم الفوز بالأمس على الشرطة العراقي بهدف نظيف، سجله الدون كريستيانو رونالدو.