أبرز المعلومات حول منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان

تعتبر منظومة التأمين الصحي الشامل من الأنظمة التي ستساهم بشكل كبير في الرفع من شأن ومستوى القطاع الصحي والخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، ومن أبرز مميزاته أنه يتم تقديم الخدمات الطبية بجودة فائقة لجميع فئات المجتمع دون تمييز بينهم حتى لغير القادرين.

وتستعد محافظة أسوان بشكل مكثف لبدء التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل داخل مختلف المواقع الطبية التي تم اعتمادها ضمن المنظومة الجديدة، نظرًا لأنها تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وشملت استعدادات أسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التالي:

تصديق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على نقل تبعية 76 مركز طبي ووحدة صحية و4 مستشفيات، وهي المسلة للحميات والرمد وحورس من مديرية الشئون الصحية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وشملت الاستعدادات الجارية نقل تبعية مستشفى الصداقة الجديدة من أمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى الرعاية الصحية، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الشأن.

كما تكثف الأجهزة المعنية جهودها بشكل كبير للإسراع بإنهاء المشروعات الجارية لتطوير وإحلال وتجديد باقي الـ11 مستشفى والـ112 مركز طب أسرة ووحدة صحية، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وتضمنت الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تسجيل أهالي محافظة أسوان داخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حتى يساهم ذلك في حصولهم على خدمات طبية وعلاجية بجودة عالية بعد تفعيل المنظومة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية التي تم تحديدها.

وشملت الاستعدادات الجارية، التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل داخل مستشفى حورس العام بمركز إدفو شمال محافظة أسوان منذ مدة تراوحت 4 أشهر، ليساهم ذلك في تقديم خدمات طبية وعلاجية ورفع المعاناة عن أهالي أكبر مركز على مستوى المحافظة.

وتضم مستشفى حورس العام 3 مبانٍ بها 176 سريرًا فى جميع التخصصات والأقسام، وأيضاً قسم العيادات الخارجية، و7 غرف عمليات لمختلف الجراحات، بجانب قسم غسيل كلوي به 60 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 18 حضانة و18 سرير عناية مركزة، علاوة على المكاتب الإدارية وسكن الأطباء.

وتم دعم مستشفى حورس العام بإدفو بـ139 طبيبًا في جميع الأقسام والتخصصات الطبية، و558 من أطقم التمريض، وخلال تشغيلها التجريبي على مدار الـ4 أشهر الماضية، تم التعامل مع حوالى 50 ألف متردد، وإجراء أكثر من 850 عملية كبيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى التدخل الطبي لحوالي 14 ألف و600 مريض بالعيادات الخارجية.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لأكثر من نصف مليون مواطن داخل أحد أهم الصروح الطبية، وهو مستشفى حورس العام بإدفو.

وأكد محافظ أسوان أن شهدت الأقسام المختلفة فى مستشفى حورس العام بإدفو منظومة عمل متطورة تقدم الخدمة العلاجية بجودة عالية؛ لمواجهة حالات الطوارئ والحوادث، بالإضافة إلى المترددين من المرضى.

وضمن الاستعدادات الجارية ايضًا، التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل داخل 4 مستشفيات أخرى هي الصداقة العام، ومعهد الأورام، والمسلة للحميات، والرمد، بجانب 76 مركز طبي ووحدة صحية وذلك من بين 11 مستشفى و112 وحدة صحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

وجاء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، وسيتم إطلاق المنظومة الجديدة في جميع المواقع الطبية التي تم تحديدها بمحافظة أسوان خلال العام الحالي بهدف التوسع في تقديم الخدمات الطبية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

و لم تكن الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في تجهيز المنشأت الطبية فقط، بل أن شملت استعدادات أسوان تنظيم ندوات تعريفية بالمنظومة الجديدة، تضمنت شرح أهداف ومميزات منظومة التأمين الصحي الشامل ومكوناتها الرئيسية، و بيان دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR باعتبارها أحد المكونات الثلاث الرئيسية للمنظومة الجديدة وذلك فى إطار القانون رقم 2 لسنة 2018 من أجل ضمان جودة الخدمات الصحية للمنشآت المسجلة والمعتمدة.

وشملت الندوات التعريفية أيضًا شرح المميزات التى يحصل عليها المنتفعين بالمنظومة سواء من المرضى أو مقدمي الخدمات الصحية، والرد على كافة الإستفسارات الخاصة بتفعيل منظومة التأمين الصحى الجديدة، وبيان طريقة وآليات الإشتراك فيها.

وتهدف الندوات التعريفية بمنظومة التأمين الصحي العمل على توسيع ونشر جهود التوعية لتحفيز وتشجيع جميع المواطنين للتسجيل وضمان الاستفادة من الخدمات الطبية المتكاملة التى ستقدمها المنظومة الجديدة بالأسعار المناسبة وبالجودة العالية المنشودة.

وقد أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة ودورها في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بمختلف التخصصات وبالجودة المطلوبة وخاصة في المناطق والقرى البعيدة والنائية.

وأشار إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه التعاون والدعم اللوجستى اللازم لانطلاق المنظومة الجديدة بمختلف المراكز والمدن على الوجه الأكمل، لافتاً إلى أن ذلك يتواكب مع التوجيهات المتواصلة للرئيس السيسي للاهتمام ودعم الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الأهداف الإستراتيجية ورؤية مصر(2030).

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