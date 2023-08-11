بـ 2 مليون جنيه.. افتتاح مسجد "سيدى علي الشامي" بعد تطويره في القليوبية

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم، مسجد سيدي على الشامي بقرية سندنهور مركز بنها، ضمن افتتاحات المديرية احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة القليوبية، والذي يحل نهاية الشهر الجاري بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه على مساحة بلغت 400 متر.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، في بيانٍ، أن افتتاح المسجد الجديد يأتي مواكبًا لاقتراب احتفال محافظة القليوبية بعيدها القومي خلال أغسطس الجاري.

فيما ألقى وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، خطبة الجمعة بالمسجد كأول جمعة تقام به بعد الافتتاح، حيث تناول موضوع الخطبة أحد أسماء الله الحسنى وهو اسم الولي والذي يعني القريب لك والقريب منك والحاضر معك لقوله تعالى: (وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد) فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك...فمن معك.

كما أشار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إلى أن أسماء الله الحسنى نذكر الله بها ونناجيه وندعوه بكثرة ذكرها.

جاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين وأعضاء مجلسيِّ الشيوخ والنواب وقيادات المجتمع المدني بالمحافظة والذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الافتتاحات، والتي تجعل منارة المساجد ومنارة لأداء الشعائر والصلوات مع تكثيف الأنشطة الدينية والدعوية والندوات واللقاءات الثقافية.