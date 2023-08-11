"المصري الديمقراطي": نستمع لكل الأراء بشأن المحليات.. والقائمة النسبية الأفضل

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قرار الحزب النهائي لم يصدر بخصوص قانون المحليات، وهناك ممثلين من الحزب يشاركون بجلسات الحوار الوطني بلجنة المحليات، مشيرًا إلي أن هناك نسب محددة في الدستور والمتمثلة في 50% عمال وفلاحين و25% للمرأة و25% للشباب وهو الامر الذين يصعب تمثيله بالقائمة المغلقة المطلقة وإنما القائمة النسبية ستكون هي النظام الأمثل في تمثيل هذه الفئات.

وأضاف منصور في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القوائم النسبية تساعد في تمثيل الأحزاب الصغيرة بشكل جيد في الدوائر المختلفة، أما القائمة المغلقة المطلقة ستكون في صالح الكيانات أو الأحزاب الأكثر قوة وتمويلًا في السيطرة علي التمثيل الانتخابي.

وأوضح منصور أن حزب المصري الديمقراطي لا يسعى إلى فرض رأيه وإنما يستمع إلى المناقشات والرؤى المختلفة بين الأحزاب السياسية ومن الممكن أن يحدث توافق على نظام انتخابي مختلف.

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قد أعلن أن جميع القوى السياسية بالحوار الوطني توافقت على أن تكون انتخابات المجالس المحلية 75% منها للقوائم المغلقة المطلقة، و25% للقائمة النسبية، وأعلن الجميع موافقتهم، والسبب في تقسيم النسب هو إيجاد مكان للفئات التي نص الدستور على ضرورة وجودها، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها توافق على نظام انتخابي، وهو بادرة سعيدة لفكرة وجود توافق أصلا.