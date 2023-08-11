مواجهة مرتبقة بين مصر والجزائر أكتوبر المقبل.. تاريخ مواجهات المنتخبين

بات منتخب مصر على أعتاب مواجهة ودية مرتقبة مع نظيره الجزائري، أكتوبر المقبل، في إطار التحضيرات للاستحقاقات القارية المقبلة.

وكان حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أكد أن فترة التوقف الدولي المقبلة في أكتوبر المقبل، ستشهد خوض منتخب «الفراعنة» مواجهتين إحداهما أمام الجزائر، مشيرًا إلى عدم تحديد الطرف الثاني للمباراة الأخرى.

وستأتي المواجهة الودية المرتقبة بين المنتخبين، في إطار استعداداتهما لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس أمم إفريقيا 2023 التي ستقام مطلع العام المقبل.

ويعود منتخبا مصر والجزائر، للقاء مجددًا بعد المواجهة التي جمعتهما في ديسمبر من عام 2021، ضمن منافسات كأس العرب 2021 بقطر.

وتعد المواجهة المقبلة هي الثلاثين في تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث سبق لهما أن التقيا في 29 مواجهة سابقة، حقق خلالها منتخب الجزائر، الفوز في 11 مباراة، مقابل 8 انتصارات لمصر، في حين كان التعادل سيد الموقف في 10 مباريات.

ويستعرض «الدستور» أبرز مواجهات مصر والجزائر على مدار التاريخ..

كأس أمم إفريقيا 1980

التقى منتخبا مصر والجزائر، في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 1980 التي أقيمت بنيجيريا.

وانتهت المباراة، بفوز الجزائر، بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي، بالتعادل الإيجابي، بالتعادل 2-2

كأس أمم إفريقيا 1984

التقت مصر والجزائر، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية 1984 بكوت ديفوار.

وانتهت المباراة، بفوز الجزائر، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 1984

التقى منتخبا مصر والجزائر، في مباراتي الدور الأخير من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية 1984 بلوس أنجلوس.

مباراة الذهاب أقيمت يوم 6 يناير 1984 بملعب 5 يوليو، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

أما مباراة الإياب، فأقيمت يوم 17 فبراير من نفس العام، فانتهت بفوز مصر، بهدف دون رد.

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 1990

تقابل المنتخبين المصري والجزائري، في مباراتي الدور الأخير من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 1990.

مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 8 أكتوبر عام 1989 على ملعب 17 يونيو، بمدينة قسنطينية، وانتهت بالتعادل السلبي.

أما مباراة الإياب التي أقيمت يوم 17 نوفمبر من نفس العام على ستاد القاهرة الدولي، فقد انتهت بفوز مصر بهدف دون رد، لتتأهل مصر على إثرها على مونديال إيطاليا 1990.

كأس أمم إفريقيا 1990

التقى المنتخبين المصري والجزائري، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 1990 التي استضافتها الجزائر.

أقيمت المباراة يوم 8 مارس 1990، وانتهت بفوز الجزائر، بهدفين دون رد.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية 1996

تقابل المنتخبين المصري والجزائري، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 1996 بجنوب إفريقيا.

وحقق منتخب «الخضر»، الفوز في مباراة الدور الأول، التي بملعب (5 يوليو) بالجزائر العاصمة.

بينما انتهت مباراة الدور الثاني، التي أقيمت على ستاد القاهرة، بالتعادل الإيجابي 1-1.

تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2002

التقى منتخبا مصر والجزائر، في إطار تصفيات كأس العالم 2002 باليابان وكوريا الجنوبية.

مباراة الدور الأول، التي أقيمت بالقاهرة، يوم 11 مارس 2001، انتهت بانتصار كبير ومستحق لمنتخب «الفراعنة»، بخمسة أهداف مقابل هدفين

مباراة الدور الثاني، التي أقيمت في عنابة، انتهت بفوز بالتعادل الإيجابي 1-1.

كأس أمم إفريقيا 2004

تقابل المنتخبين المصري والجزائر، في مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2004 التي أقيمت بتونس.

وانتهت المباراة، بفوز الجزائر، بهدفين مقابل هدف.

تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2010

التقى منتخبا مصر والجزائر، في الدور الثالث والأخير من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.

مباراة الدور الأول، التي أقيمت بملعب (مصطفى تشاكر) بالبليدة، انتهت بفوز الجزائر، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مباراة الدور الثاني، التي أقيمت على استاد القاهرة، انتهت بفوز مصر، بهدفين نظيفين.

والتقى المنتخبين في مباراة فاصلة ضمن نفس التصفيات، حيث أقيمت على ملعب نادي المريخ في أم درمان بالسودان، وانتهت بفوز الجزائر، بهدف نظيف

كأس أمم إفريقيا 2010

التقى منتخبا مصر والجزائر، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2010 بأنجولا.

وانتهت المواجهة بانتصار مستحق وعريض لمنتخب مصر، برباعية نظيفة.

كأس العرب 2021

التقى منتخبا مصر والجزائر، في دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2021، والتي أقيمت بقطر.

وانتهت المباراة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.