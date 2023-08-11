الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج ضمن أفضل 8 جامعات للمشاركة في مهرجان مراكز الفنون

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، تصعيد مركز فنون جامعة سوهاج ضمن ٨ جامعات للمشاركة في العروض المباشرة بمهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات في موسمه الرابع.

صرَّح بذلك الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل رئيس الجامعة، معربًا عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات الجامعة لتفوقهم في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية، موجهًا التهنئة لفريق مسرح الجامعة على صعود ضمن أفضل ٨ جامعات للمشاركة في ختام مسابقة مراكز الفنون بالجامعات المصرية في مجال المسرح.

من جانبه، أشاد الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالمستوى المتميز لفريق المسرح الجامعي، ونجاحهم في الصعود إلى مراكز متقدمة بين الجامعات المشاركة وتمثيلهم لاسم الجامعة بالشكل المشرف، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تحرص على توفير البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة الطلابية وزيادة نسبة المشاركات بين الطلاب، الأمر الذي يسهم في تنمية مهاراتهم وإبراز مواهبهم.

وقال صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إن لجنة تحكيم المسابقة قامت بالاستماع والمشاهدة لجميع العروض المشاركة، وتم اختيار ٨ فرق من مراكز فنون الجامعات وهم (حلوان، سوهاج، جنوب الوادي، القاهرة، كفر الشيخ، السويس، طنطا، الإسكندرية).

وأضافت انتصار أبو الدهب، مدير النشاط الثقافي والفني، أنه تم تصعيد مركز فنون الجامعة بعد مشاركته بعرض مسرحي بعنوان "عساكر" عن رواية أغنية الموت، من تأليف توفيق الحكيم، وإخراج محمود أبو زيادة، موضحًا أن العرض شارك فيه ٢٢ طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، ويتم حاليًا الاستعداد بشكل مكثف للمشاركة في ختام مهرجان مراكز الفنون بالجامعات في موسمه الرابع.

اجتماعية أعلنت وزارة الشباب والرياضة الاجتماع الدوري الإدارة المركزية لتنمية الشباب البرامج البيئة المناسبة

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