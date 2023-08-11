استشارى يكشف تفاصيل مشروع الرقم القومى الموحد للعقارات (فيديو)

كشف الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، عن تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، قائلًا: "كل مبنى ولكل وحدة سواء كانت سكنية أو تجارية أو اقتصادية يجب أن تكون لديها بطاقة تعريف كاملة على أن تكون غير مشابهة لأي وحدة سكنية أخرى".

هناك اختلاط على مستوى الأنشطة

وأضاف حسانين، خلال لقائه على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أنه لدينا 60 مليون وحدة متنوعة الاستخدام والعديد منها لا أحد يعرف عنها شيئًا، لافتًا إلى أن هناك اختلاطًا على مستوى الأنشطة أيضًا، وبالتالي فإن البطاقة التعريفية أو الرقم القومي سيعرفنا بمواصفات وكينونة الوحدات الاقتصادية وما إذا كانت شاغرة أم لا.

وأوضح استشاري التخطيط العمراني، أن المجهود اللازم لتنفيذ هذا الأمر سيكون ضخمًا جدًا من جانب الجهات المعنية، وبخاصة في المناطق العشوائية والتي بنيت فيها مبانٍ كثيرة بشكل ليس قانونيًا، كما أن أسلوب التعامل بين الدولة والمواطن نفسه من المفترض أن يكون أفضل ويجب أن يتم حفظ المواطن والدولة.