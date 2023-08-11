بعد اكتشاف "توتسيتس".. رحلة إلى "أسرار الحياة البحرية" في مصر

لم يكن اكتشاف حفرية حوت "توتسيتس" المصري، الذي أعلن عنه فريق دولي برئاسة علماء مصريين بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، أمس، هو الكشف الأول عن أسرار شهدتها البيئة البحرية في مصر منذ ملايين السنين.

إذ استطاع علماء مصر إزاحة الستار عن الكثير من أسرار هذه الحياة عبر السنوات الماضية، والتي أكدت على أن مصر تمتلك من الآثار على البر والبحر تبرهن أنها واحدة من أقدم حضارات العالم على وجه الأرض.



سلحفاة بحرية عملاقة بواحة الفرافرة

سبق وأن أعلنت جامعة الوادي الجديد عام 2021 عن اكتشاف عظام لسلحفاة بحرية عملاقة بواحة الفرافرة بالوادي الجديد، يعود تاريخها الجيولوجي لأكثر من 70 مليون عام.

وكان قد تم هذا الاكتشاف بواسطة فريق علمي بمركز الحفريات الفقارية في الجامعة بالاشتراك مع فريق علمي بجامعة القاهرة، ووصف بأنه من أهم الاكتشافات العلمية للأحياء البحرية القديمة التي كانت تعيش داخل مياه البحر التيثى القديم بالصحراء في نهاية العصر الكريتاسي.

وأوضح رئيس جامعة الوادي الجديد، عبد العزيز طنطاوي، أن هذه المنطقة تحتوي على ترسيبات للبحر التيثى القديم الذى امتد لمسافات كبيرة داخل الصحراء الغربية بمصر.

اكتشافات بحرية أخرى لمركز المنصورة

كذلك قد سبق وأن اكتشف مركز المنصورة للحفريات، والذي اكتشف حفرية حوت “توتسيتس” الأخيرة، حفرية أخرى وهي حفرية حوت "الباسيلوسورس"، الذي عاش قبل 40 مليون عام بمنطقة وادي الحيتان بطول 20 مترًا، وكان من أهم الحيتان المهيمنة على البيئة البحرية في تلك الفترة.

كما اكتشف المركز كذلك حفرية حوت “الدوردون أتروكس”، بطول 5 أمتار، والتي عاشت منذ ما يقرب من 37 مليون عام، وكذا حفرية سمكة "إنكودس تينديى" في منطقة " تنيدة".

استطاع مركز المنصورة أيضًا الكشف عن العديد من حفريات جماجم تماسيح، منها جمجمة من منخفض الفيوم، والتي يعود عمرها لأكثر من 35 مليون عام، بالإضافة إلى اكتشاف حوت برمائى عاش فى مصر قبل 43 مليون عام وذلك بعد بالتعاون بين وزارتى التعليم العالى والبيئة، والحوت يزن نحو 600 كجم، وقد سمى (فيومسيتس أنوبس)، وهو حوتًا يمتلك العديد من الخصائص التشريحية، التى مكنته من التعايش فى ذلك الوقت.

هشام سلام: تساهم في المعرفة عن أصل الحيتان القديمة

يُذكر أن الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، أوضح سابقًا أن تلك الاكتشافات ساهمت فى زيادة معارف الفريق البحثى عن أصل الحيتان القديمة وآليات التعايش بينها، والنظم البيئية الخاصة بها، مما ساعد فى توجيه رؤية الفريق البحثى.

وأكد سلام أيضًا أن هناك العديد من الحيتان القديمة بمنخفض الفيوم، والتى تعود إلى العصر الإيوسينى، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تعتبر واحدة من أهم المناطق الهامة لدراسة تطور الحيتان، والتي تحمل الكثير من الأسرار.