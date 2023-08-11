"الصحة العالمية": 1.5 مليون إصابة بكورونا و2500 وفاة خلال شهر

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عمّا يقرب من 1.5 مليون إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وأكثر من 2500 حالة وفاة، وذلك على الصعيد العالمي في آخر 28 يوما في الفترة من 10 يوليو الماضي وحتى 6 أغسطس الجاري، بزيادة قدرها 80% في معدل الإصابات مقارنة بالـ28 يوما السابقة لها.

وأوضحت المنظمة، في تحديث جديد حول تطورات انتشار فيروس "كورونا" أصدرته اليوم الجمعة في جنيف، أنه في حين أبلغت خمسة أقاليم تابعة لها عن انخفاض في عدد حالات الإصابة والوفيات على حد سواء، فإن إقليم غرب المحيط الهادئ أبلغ عن زيادة في حالات الإصابة وانخفاض في معدل الوفيات.

وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 769 مليون إصابة مؤكدة وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة على مستوى العالم، وذلك منذ بداية الوباء وحتى 6 أغسطس الجاري، وأن الحالات المبلغ عنها لا تمثل بدقة معدلات الإصابة، وذلك بسبب انخفاض الاختبار والإبلاغ على مستوى العالم.