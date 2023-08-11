أسعار كتب "الأضواء" للمرحلة الابتدائية للعام الدراسى 2023 /2024
ارتفعت أسعار الكتب الخارجية للعام الدراسي 2023 /2024، بنسبة 40% مقارنةً بأسعار العام الدراسي الماضي 2022 /2023.
ونرصد في التقرير التالي أسعار كتاب "الأضواء" للمرحلة الابتدائية، للعام الدراسي 2023 /2024:
- اللغة العربية للصف الأول الابتدائي 130 جنيهًا.
- الرياضيات للصف الأول الابتدائي 115 جنيهًا.
- الإنجليزي للصف الأول الابتدائي 130 جنيهًا.
- اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي 130 جنيهًا.
- الرياضيات للصف الثاني الابتدائي 115 جنيهًا.
- اللغة الإنجليزية للصف الثاني الابتدائي 130 جنيهًا.
- اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي 130 جنيهًا.
- الرياضيات للصف الثالث الابتدائي 120 جنيهًا.
- اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي 135 جنيهًا.
-اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي 140 جنيهًا.
-اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي 150 جنيهًا.
-كتاب الأضواء علوم للصف الرابع الابتدائي 130 جنيهًا.
-كتاب الأضواء دراسات اجتماعية للصف الرابع الابتدائي 130 جنيهًا.
-كتاب الأضواء رياضيات للصف الرابع الابتدائي 130 جنيهًا.
- اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي 140 جنيهًا.
- اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي 150 جنيهًا.
- علوم الصف الخامس الابتدائي 130 جنيهًا.
- رياضيات الصف الخامس الابتدائي 130 جنيهًا.
- الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي 130 جنيهًا.
جدير بالذكر، أنه سيتم تحديد أسعار كتاب الأضواء للصف السادس الابتدائي قريبًا.