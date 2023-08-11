أسعار كتب "الأضواء" للمرحلة الابتدائية للعام الدراسى 2023 /2024

ارتفعت أسعار الكتب الخارجية للعام الدراسي 2023 /2024، بنسبة 40% مقارنةً بأسعار العام الدراسي الماضي 2022 /2023.

ونرصد في التقرير التالي أسعار كتاب "الأضواء" للمرحلة الابتدائية، للعام الدراسي 2023 /2024:

- اللغة العربية للصف الأول الابتدائي 130 جنيهًا.

- الرياضيات للصف الأول الابتدائي 115 جنيهًا.

- الإنجليزي للصف الأول الابتدائي 130 جنيهًا.

- اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي 130 جنيهًا.

- الرياضيات للصف الثاني الابتدائي 115 جنيهًا.

- اللغة الإنجليزية للصف الثاني الابتدائي 130 جنيهًا.

- اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي 130 جنيهًا.

- الرياضيات للصف الثالث الابتدائي 120 جنيهًا.

- اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي 135 جنيهًا.

-اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي 140 جنيهًا.

-اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي 150 جنيهًا.

-كتاب الأضواء علوم للصف الرابع الابتدائي 130 جنيهًا.

-كتاب الأضواء دراسات اجتماعية للصف الرابع الابتدائي 130 جنيهًا.

-كتاب الأضواء رياضيات للصف الرابع الابتدائي 130 جنيهًا.

- اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي 140 جنيهًا.

- اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي 150 جنيهًا.

- علوم الصف الخامس الابتدائي 130 جنيهًا.

- رياضيات الصف الخامس الابتدائي 130 جنيهًا.

- الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي 130 جنيهًا.

جدير بالذكر، أنه سيتم تحديد أسعار كتاب الأضواء للصف السادس الابتدائي قريبًا.