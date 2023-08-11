الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار كتب "الأضواء" للمرحلة الابتدائية للعام الدراسى 2023 /2024

جريدة الدستور

ارتفعت أسعار الكتب الخارجية للعام الدراسي 2023 /2024، بنسبة 40% مقارنةً بأسعار العام الدراسي الماضي 2022 /2023.

ونرصد في التقرير التالي أسعار كتاب "الأضواء" للمرحلة الابتدائية، للعام الدراسي 2023 /2024:

- اللغة العربية للصف الأول الابتدائي 130 جنيهًا.

- الرياضيات للصف الأول الابتدائي 115 جنيهًا.

- الإنجليزي للصف الأول الابتدائي 130 جنيهًا.

- اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي 130 جنيهًا.

- الرياضيات للصف الثاني الابتدائي 115 جنيهًا.

- اللغة الإنجليزية للصف الثاني الابتدائي 130 جنيهًا.

- اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي 130 جنيهًا.

- الرياضيات للصف الثالث الابتدائي 120 جنيهًا.

- اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي 135 جنيهًا.

-اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي 140 جنيهًا.

-اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي 150 جنيهًا.

-كتاب الأضواء علوم للصف الرابع الابتدائي 130 جنيهًا.

-كتاب الأضواء دراسات اجتماعية للصف الرابع الابتدائي 130 جنيهًا.

-كتاب الأضواء رياضيات للصف الرابع الابتدائي 130 جنيهًا.

- اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي 140 جنيهًا.

- اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي 150 جنيهًا.

- علوم الصف الخامس الابتدائي 130 جنيهًا.

- رياضيات الصف الخامس الابتدائي 130 جنيهًا.

- الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي 130 جنيهًا.

جدير بالذكر، أنه سيتم تحديد أسعار كتاب الأضواء للصف السادس الابتدائي قريبًا.

أسعار الكتب الخارجية الاضواء الابتدائي أسعار الكتب الخارجية العام الدراسي اللغة الإنجليزية اللغة العربية الرياضيات الانجليزي

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