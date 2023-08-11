"الدفاع" الروسية تعلن تدمير 4 مستودعات ذخيرة أوكرانية قرب خاركيف وزابوريجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن أن الجيش الروسي هاجم نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب في مقاطعة زابوريجيا، ودمر أيضا أربعة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جمهورية دونيتسك وخاركيف وزابوريجيا.

جاء هذا وفقا لما أعلنته الدفاع الروسية في البيان اليومي حول تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشارت الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أنه تم قصف نقطة انتشار مؤقت لمرتزقة أجانب بالقرب من مدينة زابوريجيا، وتم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة للألوية الميكانيكية 24 و43 و60 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن لواء الدفاع الإقليمي 108، في مناطق جمهورية دونيتسك وخاركيف وزابوريجيا، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضافت الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي التكتيكي والجيش الروسي وقوات القذائف والمدفعية من القوات المسلحة الروسية ضربت القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 139 مقاطعة.

كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين من طراز هيمارس، وأسقطت 16 طائرة مُسيّرة أوكرانية في مناطق لوجانسك ودونيتسك وخاركيف وزابوريجيا.

وقبل يومين، أسقطت الدفاعات الروسية مُسيّرة أوكرانية بالقرب من محطة زابوريجيا النووية كانت تستهدف مخازن الوقود النووي المستهلك.

الجيش البيلاروسى يحبط محاولات تسلل لمواقع عسكرية

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن أن قواتها أحبطت خلال الأسبوعين الماضيين عددًا من محاولات التسلل لمناطق ومرافق عسكرية يمنع دخولها إلا لمن يحق لهم ذلك.

وأوضحت الوزارة- فى بيان صحفى عبر تطبيق (تليجرام) حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أنه تم تسليم عدد من الموقوفين للأجهزة الأمنية المختصة، كما تم احتجاز مشغل طائرة مُسيّرة حاول إطلاقها فوق موقع إحدى الوحدات العسكرية.

وحسب الوزارة، فقد أسهمت وسائل الحرب الإلكترونية فى منع عدة محاولات لتحليق طائرات مُسيّرة فوق مواقع عسكرية مغلقة.