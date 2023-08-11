الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1224 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقرية السمطا بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف الداودي ، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبي على 1224 مواطن فى 7 تخصصات طبية بواقع " 455 حالة طب أطفال، 326 حالة أمراض باطنة، 269 حالة طب وجراحة العيون، 57 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 45 حالة أمراض نساء وتوليد، 44 حالة تنظيم الأسرة، 28 حالة جراحة عامة "، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ68 حالة ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .
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ومن جانبه ، قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما 74 مواطنا.

اشتراط أشرف الداودي محافظ قنا اشتراطات اشرف الداودي الأسماك الأكثر احتياجا

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