هشام سلام يكشف تفاصيل اكتشاف "توتسيتوس رياننسيس" و"فرعون الحيتان"

تحدث الدكتور هشام سلام قائد الفريق البحثي "سلام لاب" بجامعة المنصورة، عن الاكتشاف المصري لنوع جديد من الحيتان المنقرضة، الذي أطلق عليه اسم «توتسيتوس رياننسيس» و«فرعون الحيتان».

وقال “سلام” خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة dmc، اليوم: "الاكتشاف عبارة عن جمجمة وفكين وأجزاء من العمود الفقري مع الجزء السمعي، واستطعنا أن نتوصل من التشريح المقارن إلى أن هذا "حوت مائي" وجدناه في صخور عمره 41 مليون سنة بمنطقة الفيوم".

أول من تكيف على المعيشة الكاملة في البحار



وأوضح قائد الفريق البحثي "سلام لاب" بجامعة المنصورة، أن هذا الحوت هو أول من تكيف على المعيشة الكاملة في البحار، معقبًا: "هذه عظمة الاكتشاف".



وتابع: "هذا الحوت عمره 41 مليون سنة، ووزنه 187 كيلوجرام، وطوله 2 ونصف متر، وكان هذا الحوت ملك البحار القديمة في ذلك الوقت ومات صغيرًا، لذلك عندما طرحنا في الورقة العلمية طرحناه باسم ملكي هو توت سيتس".