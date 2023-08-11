سيدة تستدرج زوجها لتصويره فى أوضاع مخلة بمدينة نصر

استدرجت سيدة زوجها في مدينة نصر واستعانت بـ3 عاطلين للاعتداء عليه وتصويره في أوضاع مخلة.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بوجود خلافات بعقار كائن بدائرة القسم.

وبالانتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص "3 سيدات ورجل"- مقيمين بالقاهرة وبصحبتهم زوج إحدى السيدات الثلاث موثقًا بالحبـــال وبه عدة إصابات كدمات وسحجات متفرقة بالجســـم.

وبمناقشة الأخيــــر قال إنه نظرًا لوجود خلافات بينه وبين زوجته قامت باستدراجه لمحل إقامتها طرف والدتهــا بدعوى إنهاء الخلافات بينهما، إلا أنه فوجئ لدى وصولـــه باستعانتها بباقي المذكورين وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابـــات وتكبيله وتصويره باستخدام (هاتف محمول "ضبط بحوزة إحدى المتهمات").

وبمواجهة المشكو فى حقهــــم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المجني عليه بالتشهير بالأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.