الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اتحاد كرة اليد: تعادلنا في آخر 72 ثانية منح لاعبينا دفعة نفسية قوية جدًا

عمرو صلاح
عمرو صلاح

قال عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد واللاعب الدولي السابق، إن منتخب جزر الفارو قوي، واستطاع أن يكون ندا قويا لمنتخبنا الوطني للناشئين في بطولة العالم.

وأضاف صلاح عبر مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى، اليوم، أن جزر فارو تقدم علينا، لكن مدرب منتخبنا طلب من اللاعبين ان يلعبوا بطريقة الدفاع المفتوح بطول الملعب، وهو ما أربك حسابات منتخب جزر فارو، فخسروا الكرة، كما أن حارس مرمانا يوسف وليد أسهم بشكل كبير في تحول سير المباراة، فقد قاد هجمة سريعة وصد رمية جزائية.

وتابع: "تعادلنا في آخر 72 ثانية منح لاعبينا دفعة نفسية قوية جدا، كما أن الطريقة التي دافعنا بها في الأشواط الإضافية منحتنا الفوز بفارق 4 أهداف".

سر الظهور القوي لمنتخبنا الوطني للناشئين

وحول سر الظهور القوي لمنتخبنا الوطني للناشئين وتأهله إلى نصف نهائي بطولة العالم، قال: "نعد هذا المنتخب منذ سنتين ولعبنا أكثر من 15 مباراة دولية ودية، فتكونت لديهم الخبرات التي تؤهلهم كي يتخذوا قرارات في الملعب، بالإضافة إلى فكر الجهاز الفني الذي استطاع تعويض فارق 3 اهداف لصالح منتخب جزر فارو".

الاتحاد المصرى لكرة اليد دفعة نفسية لاعبينا منح 72 ثانية تعادلنا دفعة نفسية قوية جد ا

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