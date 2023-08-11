موقع بريطانى: «فرعون الحيتان» اكتشاف مصرى رائد

سلط موقع «phys.org» البريطاني المتخصص في أخبار العلوم والبحوث والتكنولوجيا، الضوء على الاكتشاف المصري لنوع جديد من الحيتان المنقرضة، الذي أطلق عليه اسم «توتسيتوس رياننسيس» و«فرعون الحيتان».

وأعلن دكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أمس الخميس، عن ورقة بحثية حول اكتشاف نوع جديد من الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة، موضحًا أنه أحد أصغر وأقدم أسلاف الحيتان مائية.

ووصف الموقع البريطاني الاكتشاف المصري بـ«الرائد» في عالم الحيتان المنقرضة التي عاشت في السواحل المصرية منذ حوالي 41 مليون سنة.

«توتسيتوس» رؤى غير مسبوقة في تاريخ الحيتان

وأكد أن الحوت المُكتشف حديثًا هو أصغر حوت من فصيلة «باسيلوصوريات»، كما يعد أقدم السجلات لتلك الفصيلة في إفريقيا، قائلا: "رغم صغر حجمها فقد قدم توتسيتوس رؤى غير مسبوقة في تاريخ الحياة، والتطور، والجغرافيا القديمة للحيتان التي عاشت قديمًا".

وتعد فصيلة «باسيلوصوريات» مجموعة من الحيتان المائية المنقرضة بالكامل، وتمثل مرحلة حاسمة في تطور الحيتان، حيث انتقلت من اليابسة إلى البحر، وطوروا خصائص تشبه الأسماك مثل الجسم الانسيابي والذيل القوي والزعانف وزعنفة الذيل، وكان لديهم آخر أطراف خلفية مرئية بدرجة كافية ليتم تعريفها على أنها "أرجل"، والتي لم تُستخدم للمشي ولكن ربما للتزاوج.

وشدد موقع «phys.org» البريطاني على أن «فرعون الحيتان - توتيستوس» يساعد في إلقاء الضوء على صورة التطور المبكر للحيتان في إفريقيا.

وألقى الضوء على أن اسم الحوت الجديد «توتيستوس رياننسيس» مستوحى من التاريخ المصري نسبةً إلى الفرعون الشاب «توت عنخ آمون»، كما أنه يجمع كلمة "سيتوس" وهي كلمة يونانية للحوت، ما يبرز صغر حجمه بالنسبة إلى فصيلته.

وقال الموقع البريطاني: "يحيي الاسم أيضًا ذكرى اكتشاف قبر الملك الفرعوني الشاب توت عنخ آمون قبل قرن من الزمان، ويتزامن مع الافتتاح القريب للمتحف المصري الكبير، ويشير اسم (رياننسيس) إلى محمية وادي الريان في الفيوم حيث تم اكتشافه".