الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب وإصابة شقيقه إثر تصادم موتوسيكل وسيارة بالشرقية

مصرع
مصرع

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب شقيقه الأكبر، فى حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ، بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان".

و استقبل مستشفى بلبيس المركزي كل من "أحمد . م .ح"،  25 سنة، مقيم ههيا، جثة هامدة، وشقيقه الأكبر "وائل. م. ح"،  39 سنة، مقيم في ههيا، مصاب بسحجات بالوجه والذقن.

وتبين وقوع حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل، بطريق “ بلبيس - العاشر من رمضان ”،  بجوار محطة بنزين مصر  قرب مستشفى بلبيس المركزي ، مما أسفر عنه مصرع الأول، و إصابة الثاني.

وتم نقلهما لمستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع تصادم موتوسيكل اصابة مستشفى بلبيس

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