مصرع شاب وإصابة شقيقه إثر تصادم موتوسيكل وسيارة بالشرقية

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب شقيقه الأكبر، فى حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ، بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان".

و استقبل مستشفى بلبيس المركزي كل من "أحمد . م .ح"، 25 سنة، مقيم ههيا، جثة هامدة، وشقيقه الأكبر "وائل. م. ح"، 39 سنة، مقيم في ههيا، مصاب بسحجات بالوجه والذقن.

وتبين وقوع حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل، بطريق “ بلبيس - العاشر من رمضان ”، بجوار محطة بنزين مصر قرب مستشفى بلبيس المركزي ، مما أسفر عنه مصرع الأول، و إصابة الثاني.

وتم نقلهما لمستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.