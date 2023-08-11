الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

19 منتخبًا تشارك فى بطولة الأمم الإفريقية للسيدات للكرة الطائرة بالكاميرون

منتخب مصر
منتخب مصر

قرر الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة إقامة الاجتماع الفني لبطولة الأمم الإفريقية للسيدات، المقررة إقامتها في الكاميرون، مساء الثلاثاء المقبل، لتحديد مجموعات البطولة وجداول المباريات وطريقة التأهل للأدوار النهائية.

وأعلن مسؤولو الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة برئاسة المغربية بشرى حجيج قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري قبل أن يتم تغيير الموعد ليكون في الفترة من 14 حتى 25 من نفس الشهر.

ويشارك في البطولة 19 منتخبًا وهي مصر والكاميرون والجزائر وبوركينا فاسو وبوروندي والكونغو وكوت ديفوار وغانا وكينيا  وليسوتو ومالي والمغرب ونيجيريا ورواندا والسنغال وتنزانيا وتونس وأوغندا وزامبيا.

واستعد منتخب مصر للبطولة الإفريقية بدخول معسكر مغلق في اليونان في الفترة من 16  إلى 24 يونيو الماضي والمشاركة في البطولة العربية  بالجزائر وخاض الفريق مباراة ودية أمام منتخب مصر للآنسات أمس قبل السفر للكاميرون.

ويقود منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة كلًا من ماركو أنطونيو المشرف على الجهاز الفني، وعماد نوار مديرًا فنيًا وسيد طه مدربًا، ومحمد أنور مدربًا مساعدًا، وشادي فهيم محللًا تقنيًا ومنة الله الشرقاوي إخصائي العلاج الطبيعي وهبة حسنين مديرًا إداريًا .

وتضم قائمة المنتخب الوطني لسيدات الطائرة، كلًا من سارة أمين وآية خالد ودعاء الغباشي ومريم متولي وسابين حسن عابد ودعاء محمد ومايا ممدوح ودانا شوقي وأيسل نديم وزينة العلمي وآية النادي وداليا المرشدي وندى وليد وهناء سند.

الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات منتخب مصر الكاميرون ماركو أنطونيو

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