الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر.. آفاق جديدة للاستثمار بقطاع الطاقة

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

مع التوسع الاقتصادي المطرد الذي تشهده مصر وعلى أعتاب مستقبل واعد، تسعى مصر لتنويع الاستثمارات في قطاع الطاقة بشكل عام، خاصة الطاقة المتجددة، ولذلك تدفع الحكومة بقوة نحو تشجيع الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، واكب هذا الطموح تقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين واتفاقيات دولية عديدة.

الهيدروجين الأخضر وقود نظيف ينتج من فصل جزيئات الماء بالكهرباء التي يتم توليدها من مصادر متجددة، ويمكن استخدامه لتوليد الطاقة دون إطلاق ثاني أكسيد الكربون، ومن ثم تخزينه وإعادة استخدامه، وهي ميزة لا تتوافر في مصادر الطاقة المتجددة الأخرى. 

وتتضمن رؤية مصر للهيدروجين الأخضر استغلال موقعها الجغرافي المتميز، فضلا عن توافر مقومات إنتاج الهيدروجين والبنية التحتية القوية، لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين، ووفق بيانات رسمية، تسعى مصر لإنتاج مليون طن سنويا بحلول عام 2030، لتصل إلى 5 ملايين طن سنويا بحلول 2040، سيكون متاحا للتصدير حوالي 3 ملايين طن، وهو ما يمثل 5% من سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً.

ولمواكبة هذه الرؤية الطموحة، وافق مجلس الوزراء في شهر مايو الماضي، على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ أهمها حافز استثماري نقدي لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد على نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط.

وتتضمن الحوافز، إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إعفاء صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن إعفاءات من الضريبة العقارية والجمركية وضرائب الدمغة وغيرها. 

تأتي هذه الخطوات في أعقاب نجاح مصر في توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم مع شركات رائدة في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر، وقد تم تحويل نحو 10 من هذه المذكرات إلى اتفاقيات إطارية تهدف إلى تنفيذ استثمارات تقدر بحوالي 83 مليار دولار. 

ومن المتوقع أن تسهم مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، خلال العشر سنوات القادمة في توفير قرابة 44 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 220 ألف فرص عمل غير مباشرة. 

وتتجه مصر عن طريق إطلاق مشروعات طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

استثمارات اتفاقيات دولية البنية التحتية الهيدروجين الاخضر الهيدروجين الأخضر في مصر الضريبة على الدخل الضريبة العقارية الطاقة المتجددة إنتاج الهيدروجين المواد الخام

الأكثر قراءة

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

"تعاهدتا ألا يفترقا".. مصرع شقيقتين فى حادث سير بالتجمع

الآن.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة

توجيه الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين يتصدر اهتمامات الصحف

وزير المالية: قرار"موديز" يعكس نظرة متوازنة للخطوات الإصلاحية المتخذة خلال الأشهر الماضية

"مطرح مطروح" يحقق إيرادات ضعيفة فى شباك التذاكر ليلة الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع