الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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آخر الاستعدادات لحفل رضا البحراوى ومسلم بمهرجان العلمين الجديدة

رضا البحراوي
رضا البحراوي

كشفت سالي طراد، مراسلة برنامج "8 الصبح" الذي تقدمه الإعلامية هبة ماهر، على قناة dmc، أبرز فعاليات اليوم لمهرجان العلمين الجديدة، مؤكدة تنوعها بين الترفيهي والتثقيفي والفني والرياضي.

وأكدت طراد، خلال تغطيتها الحية من مدينة العلمين الجديدة، أن هناك إقبالًا كبيرًا واستعدادات على أعلى مستوى للحفل الفني المقام الليلة، لفرقة مسار إجباري والفنان رضا البحراوي ومسلم، والمقامة في منطقة أرينا العلمين.

وتابعت: "تقام الآن فعالية رياضية Lets try، والتي تضم 3 مسابقات من ضمنها الجري وركوب الدراجات والسباحة والتي يشارك فيها مختلف الأعمار حتى سن الـ60 عامًا"، لافتة إلى استمرار الفاشون شو لمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو حتى نهاية اليوم".

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث بدأت أولى فعالياته يوم 13 يوليو وتستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

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