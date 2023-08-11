الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أبلغوني أن المسرحية تسخر من الدين".. أغرب موقف في حياة نور الشريف

نور الشريف
نور الشريف

تمر اليوم ذكرى رحيل الممثل القدير الراحل نور الشريف، الذي فارق دنيانا عام 2015، بعد صراع مع المرض، فهو من مواليد 1946، محمد إبراهيم جابر من مواليد القاهرة، عمل بالمسرح والسينما والتليفزيون.

أخرج نور الشريف العديد من الأعمال الفنية، كما أنتج عدد من الأعمال، إضافة إلى دخوله عالم الإعلام حيث  قدم برنامجين والثالث لم يوفق به، ترك الشريف إرثًا كبيرًا من الأعمال الدرامية والسينمائية إلى المكتبة الفنية، مازالت عالقة في ذهن المشاهد العربي.

على مدار رحلته الفنية تعرض للكثير من الأزمات والمشاهد الغريبة أثناء عملية التصوير، ومن بين المواقف التي يرصدها "الدستور" وأعلن عنها خلال لقاء إعلامي له.

كواليس "فيلم الصرخة"

قال نور الشريف: “في أثناء تصوير مشاهد فيلم (لصرخة) في وكان ذلك في إحدى قرى الريف المصرى، فى نفس التوقيت الذي  يتم فيه عرض مسرحية (مليم بأربعة)".

مشاجرة بسبب مسرحية " مليم بأربعة"
وأستكمل الشريف، فاقترب منى رجل طيب وسلم علىّ بحفاوة، ثم ذهب إلى المسجد وصلى، ولم يمر أكثر من نصف ساعة، إلا وعاد ليرانى غاضبًا، وقال لى إن إمام المسجد يقول إنك تسخر من رسول الله فى مسرحيتك، فقلت له: بلّغ شيخ الجامع بأنى سأصلى معه العصر غدًا.

وأضاف الشريف، جهزت نفسي وأخذت المخرج محمد فاضل معى والقرية كلها إلى المسجد، وبعد أن صلينا قلت لشيخ الجامع: "يا مولانا قلت عنى كذا، فهل شاهدت المسرحية؟ فقال: بلغونى بها، فقلت له: قال تعالى: (وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)".

حديث إمام المسجد ونور الشريف حول مسرحية "مليم بأربعة" 
وأصبح يتحدث نور الشريف ويواجه إمام المسجد ويقول له: “أنت دمرت شرفى وعرضى، أنا فى المسرحية أعرى شركات توظيف الأموال، ولى رجاء عندك أن تشاهدها قبل أن تحكم علىّ”.

وأوضح الشريف أن هذه المسرحية تسببت في معركة كبيرة لي وللمخرج بشير الديك وتناولتها الصحف بشكل مبالغ فيه.

الممثل القدير الراحل نور الشريف محمد إبراهيم جابر من مواليد القاهرة المسرح والسينما والتليفزيون مسرحية مليم بأربعة نور الشريف شيخ الجامع

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