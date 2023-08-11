الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 مواطنين من أسرة واحدة بحالة تسمم فى أبوالنمرس

أرشيفية
أرشيفية

تعرض 5 مواطنين لحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة بإحدى قرى مركز أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد إصابة عدد من الأشخاص بحالة تسمم، في أبوالنمرس وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم. 

 بإجراء التحريات تبين أن 5 أشخاص من أسرة واحدة تناولوا وجبة طعام فاسدة أدت إلى إصابتهم بالتسمم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

5 مواطنين وجبة طعام فاسدة مركز أبو النمرس محافظة الجيزة المستشفى

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