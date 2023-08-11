كان هاويًا للنحت والبلياردو ودعم الوجوه الشابة.. أسرار في حياة نور الشريف

اكتشف العديد من الشباب الموهوبين على مدار رحلته الفنية، ولعل من أبرزهم الفنان هاني سلامة، والفنان عمرو يوسف، ومحمد رياض، وخالد النبوي، وحسن الرداد، الذين أصبحوا نجومًا كبارا.

وتحل اليوم 11 أغسطس ذكرى رحيل نور الشريف الممثل والمنتج والمخرج والإعلامي، فقد رحل عن عالمنا عام 2015، وفهو من مواليد القاهرة عام 1946، وترك إرثًا كبيرًا من الأعمال السينمائية والدرامية التي تضاف إلى المكتبة الفنية.

- أبرز أعمال نور الشريف الفنية

شارك نور الشريف في الكثير من الأعمال الشهيرة منها: فيلم نادية، كنت فين يا على، لعبة السلطان، يا غولة عينك حمرا، الأميرة والصعلوك، ومن الأعمال التليفزيونية مسلسل الرحايا، الدالي، حضرة المتهم أبي، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة لدى المشاهد.

كان الشريف معروفًا بدعمه ممساندته واكتشافه للوجوه الجديدة، فقد قيل عنه أنه أعطى فرصة الفيلم الأول لسمير سيف، وأنتج له فيلم "دائرة الانتقام"، وغيره من الفنانين الذين دعمهم.

- ماذا قال نور الشريف عن الفنان هاني سلامة؟

وعندما وجه إليه سؤالًا عن الفنانين الشباب في الفترة الحالية آنذاك، فقال:" هناك مجموعة كبيرة من الشباب لفت الأنظار إليهم، منهم أحمد السقا ومحمد رياض وخالد النبوي، إلى جانب هاني سلامة، الذى قدم دور الابن الأصغر للخليفة المنصور فى فيلم "المصير".

وتابع: وهذا الشاب كان مفاجأة حقيقية لى، فهو ممثل رائع ومتمكن فى استخدام تعبيرات وجهه، خاصة عينيه، ويحمل بداخله طاقات كبيرة وأتوقع له مستقبلًا باهرًا.

وبهذه المناسبة ترصد "الدستور" هوايات الفنان الراحل نور الشريف وذلك من خلال إعلانه عنها عبر عدد من اللقاءات.

- هوايات نور الشريف المفضلة

في لقاء له بمجلة الكواكب قال الشريف:" البلياردو كانت لعبتي المفضلة، لكن الوقت لم يساعدني لممارستها، وذلك بسبب أنني وقت ما كنت من أشبال فريق كرة القدم بنادى الزمالك، وفى طريقي للالتحاق بفريق الناشئين، وكنت دفعة لاعبين كبار، مثل حمادة إمام، ونبيل نصير، وعلى محسن، والجوهري الكبير.

وقال أيضُا: كما كنت عاشقًا للموسيقى، وكنت أعزف على العود، لكنى ابتعدت عنه مع دخول مرحلة الثانوية، وكنت غاويًا للنحت، أما الهواية التى لم تفارقني فهي القراءة.