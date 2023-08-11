محافظ المنوفية يتابع جهود تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشدداً على المتابعة الدورية لخطة ري الأشجار والاعتناء بها لإضفاء مظهر جمالي وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفس جمالي للمواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة في تنفيذ أعمال المبادرة من زراعة الأشجار المثمرة وغير مثمرة أمام المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبي الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والميادين فضلاً عن تشجير مداخل القرى والمدن، مؤكدا استمرار المرور الميداني من قبل اللجان المختصة لمتابعة زراعة الأشجار والتأكد من انتظام منظومة العمل وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة.

وأكد المحافظ أهمية المبادرة الرئاسية في تحقيق عوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري ومضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين، ويتم ذلك فى ضوء وضمن جهود الدولة المكثفة لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء بجميع محافظات الجمهورية وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.