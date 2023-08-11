بدءًا من مساء غدٍ.. هواة الفلك يستعدون لرصد شهب "البرشاويات"

يستعد المتخصصون وهواة الفلك في جميع أنحاء العالم لرصد ومتابعة حدث السماء الرئيسي هذا الصيف، وهو ذروة زخة شهب "البرشاويات"، التي ستضيء السماء بـ60 شهابا في الساعة، بدءا من مساء غد "السبت" وحتى فجر بعد غد الأحد، والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة إن تم الرصد من مكان مظلم ومناسب.

ولمتابعة هذه الظاهرة الممتعة، بدأ العديد من هواة الفلك في مصر في الاستعداد لرصد زخة شهب "البرشاويات"، من خلال تنظيم العديد من الرحلات التي يستقبلها علماء مرصد القطامية الفلكي، بالإضافة إلى رحلات لسانت كاترين، وواحة سيوة ومطروح وغيرها.

- سبب زخات الشهب السنوية

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن زخات الشهب السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس خلال تجمعات كثيفة من الغبار والحصى المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و100 كيلومتر، وتظهر لنا كشريط من الضوء، وهذا يؤدي إلى حدوث زخات شهابية تتكرر على أساس سنوي.

وأكد أن ظهور تلك الشهب في السماء ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهدتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمون بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

- أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب

وبالنسبة لشهب "البرشاويات"، أشار أستاذ الفلك إلى أن هذه الفترة مناسبة جدا لرؤية شهب "البرشاويات" نظرا لعدم وجود إضاءة القمر وقت ذروة تساقط الشهب، موضحا أن أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عامة يكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل، بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب، مثل الحقول الزراعية والسواحل والصحاري والبراري والجبال.

وأضاف أنه في حالة الرصد من الأماكن المضيئة داخل المدن، أو الرصد في وقت بعيد عن ذروة الزخة، فقد لا يرى الراصد أكثر من بضعة شهب فقط في أفضل الأحوال.

وقال إن شهب البرشاويات تحدث بفعل دخول بقايا مخلفات المذنب Swift-Tuttle الذي تم اكتشافه عام 1862، وتستمر دخول هذه المخلفات المسببة للشهب من 17 يوليو إلى 24 أغسطس كل عام، وتبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 12 وفجر 13 أغسطس.

وأضاف أن هذه الشهب تسقط كما لو كانت آتية من مجموعة "فرساوس- برشاوش"، وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.