الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"تعاهدتا ألا يفترقا".. مصرع شقيقتين فى حادث سير بالتجمع

حادث سير
حادث سير

لقيت شقيقتان مصرعهما إثر انقلاب سيارتهما لعدة مرات  في الطريق الدائري باتجاه التجمع أعلى كوبري كارفور المعادي.

 تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري تجاه التجمع أعلى كوبري كارفور المعادي.

انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص انقلاب السيارة وبها " ن.م " و"هـ .م " شقيقتان عدة مرات، ما أسفر عن مصرعهما. 

تم نقل الجثمانين إلى المستشفى جراحات اليوم الواحد، ورفع رجال المرور آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

شقيقتان انقلاب كوبري كارفور المعادى الإسعاف

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