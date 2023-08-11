الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 9 حالات تعد ومخالفات بناء بأحياء وقري بني مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال محافظة المنيا حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بأحياء المدينة والقري التابعة لها أسفرت عن رصد وإزالة 9 حالات تعد بالبناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار يرافقه علي الكيال نائب رئيس المركز ومايكل حكيم رئيس حى جنوب وبالتعاون مع إدارة الإزالات قد قام بإيقاف حالة بناء بدون ترخيص وفك شدة خشبية لدور أرضي بشارع الثورة كما تمكن المهندس إيهاب عبدالقوي ويسري محمد نائبا رئيس المركز والمدينة وأيمن يوسف رئيس حي شرق وإدارة الازالات بازالة حالة صب اعمدة لدور أرضي لمنزل مساحتة ٧٠ متر بطريق الدلايلة وكذلك ازالة وردم حالة بناء مخالف في المهد لقطعة أرض مساحتها ٨٠ متر بطريق الدلايلة.

وتمكن شريف سمير ويسري محمد نائبا رئيس المركز والمدينة وعبدالله ربيع رئيس الوحدة المحلية بقرية بني صامت وابراهيم محمد رئيس حي غرب و إدارة الاشغالات والازالات بالمركز بإزالة ٤حالات تعدى بالبناء المخالف بحوض بين الجسرين وشارع ٨متر و القصبي شرق وشارع الثورة كما ازال مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا حاله تعدى فى المهد بقرية صندفا على مساحة قيراط ، الى جانب فك شدة خشبية في المهد بقرية صندفا على مساحة نصف قيراط مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها علي إزالة كافة أشكال التعديات سواء علي الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وإزالتها في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين

إزالة تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا
received_691864202774882
received_691864202774882
المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء أحياء وقري بني مزار بالمنيا علي الكيال نائب رئيس مركز بني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار

الأكثر قراءة

توجيه الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين يتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة الإسلامية تتلألأ لتصبح متحفًا مفتوحًا ومزارات آل البيت تعود إلى رونقها

وزير التنمية المحلية: إحالة 765 موظفًا بالمحليات للتحقيق بسبب شبهات فساد

بالأسماء.. 7 مصابين إثر انقلاب ميكروباص في الطريق الدولي

وزير المالية: قرار"موديز" يعكس نظرة متوازنة للخطوات الإصلاحية المتخذة خلال الأشهر الماضية

أمين عام الغرف التجارية: تعديلات قانون الجمارك تدعم خطط نمو الصادرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع