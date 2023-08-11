إزالة وإيقاف 9 حالات تعد ومخالفات بناء بأحياء وقري بني مزار بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال محافظة المنيا حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بأحياء المدينة والقري التابعة لها أسفرت عن رصد وإزالة 9 حالات تعد بالبناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار يرافقه علي الكيال نائب رئيس المركز ومايكل حكيم رئيس حى جنوب وبالتعاون مع إدارة الإزالات قد قام بإيقاف حالة بناء بدون ترخيص وفك شدة خشبية لدور أرضي بشارع الثورة كما تمكن المهندس إيهاب عبدالقوي ويسري محمد نائبا رئيس المركز والمدينة وأيمن يوسف رئيس حي شرق وإدارة الازالات بازالة حالة صب اعمدة لدور أرضي لمنزل مساحتة ٧٠ متر بطريق الدلايلة وكذلك ازالة وردم حالة بناء مخالف في المهد لقطعة أرض مساحتها ٨٠ متر بطريق الدلايلة.

وتمكن شريف سمير ويسري محمد نائبا رئيس المركز والمدينة وعبدالله ربيع رئيس الوحدة المحلية بقرية بني صامت وابراهيم محمد رئيس حي غرب و إدارة الاشغالات والازالات بالمركز بإزالة ٤حالات تعدى بالبناء المخالف بحوض بين الجسرين وشارع ٨متر و القصبي شرق وشارع الثورة كما ازال مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا حاله تعدى فى المهد بقرية صندفا على مساحة قيراط ، الى جانب فك شدة خشبية في المهد بقرية صندفا على مساحة نصف قيراط مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها علي إزالة كافة أشكال التعديات سواء علي الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وإزالتها في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين

إزالة تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا