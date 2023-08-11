توجيه الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين يتصدر اهتمامات الصحف

تصدّر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن، فضلًا عن عدد من الأخبار الأخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم "الجمعة".

وتحت عنوان: "تخفيف أعباء المواطنين في أسرع وقت ممكن"، قالت صحيفة "الأهرام": أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة على التصدي لأي مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين، وحلّها على مستويين: الأول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة، والثاني يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية، لضمان منع تكرارها مجددًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس وجّه الحكومة بمواصلة العمل المكثف، لاحتواء الأوضاع الحالية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن، مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة، بما يوفر الموارد المطلوبة للتعامل مع جميع الاحتمالات، في ظل التقلبات المستمرة عالميًا، سياسيًا، اقتصاديًا، وبيئيًا.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس وجَّه، خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بتعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية العريقة.

وخارجيًا، وتحت عنوان: "السودان ينزلق لـ «كارثة إنسانية كاملة»"، نقلت صحيفة "الأهرام" عن الأمم المتحدة قولها إن أكثر من ٤ ملايين شخص شُردوا منذ بدء القتال فى السودان قبل نحو أربعة أشهر.

وبحسب الصحيفة، فقد ذكرت منسقة الشئون الإنسانية التابعة للمنظمة الدولية فى السودان كليمنتين نكويتا سلامي، أنه بعد ١٦ أسبوعًا من الصراع فى السودان، شُرد أكثر من ٤ ملايين شخص داخل الدولة وعبر الحدود إلى دول مجاورة.

وأوضحت الصحيفة أنه في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، قال مدير العمليات في مكتب تنسيق الشئون الإنسانية آدم وسورنو إن 1.4 مليون شخص فرّوا من منازلهم منذ ٢٣ يونيو الماضي، وحذّر، متحدثًا نيابة عن المنسق الأممي للإغاثة من الطوارئ مارتن جريفيث، من «انزلاق السودان إلى كارثة إنسانية كاملة»، وقال إن ٨٠% من المستشفيات فى أنحاء السودان لا تعمل وإن ١٤ مليون طفل، أى نصف الأطفال في هذا البلد، يحتاجون دعمًا إنسانيًا.

وفيما يتعلق بنشاط الحكومة، قالت صحيفة "الجمهورية"، تحت عنوان: "رئيس الوزراء يتابع عددًا من الملفات المرتبطة بالمنظمة الصحية".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عددًا من الملفات المرتبطة بالمنظومة الصحية.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، موقف الأجهزة والمستلزمات الطبية المُورّدة لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة، مشيرًا إلى أنه تم تسليم 42.221 ألف جهاز للمنشآت الطبية، ويوجد 24.975 ألف جهاز من المُقرر تسليمها لمنشآت طبية تحت الإنشاء.

وفي نفس السياق، قالت صحيفة "المصري اليوم"، تحت عنوان: رئيس الوزراء يستعرض مخطط تطوير جنوب القاهرة التاريخية، واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع أمس، المخطط التفصيلي المقترح لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية.

ونقلت الصحيفة عن مدبولي قوله إن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لاجتماع سابق شهد عرض رؤية الخبراء حول مقترح تطوير القاهرة الإسلامية، ويهدف إلى استعراض المخطط التفصيلي للمنظور المقترح للتطوير، لافتًا إلى أن هذه المنطقة تحظى بأهمية بالغة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق التاريخية والأثرية.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان: "مصر داعم للسلام والاستقرار بالمنطقة"، قالت صحيفة "الجمهورية": أعربت مدير عام القوة متعددة الجنسيات إليزابيث ديبلي، عن تقديرها لدور مصر في دعم السلام والاستقرار إقليميًا ودوليًا.. وعبَّرت عن امتنانها؛ لدعم السلطات المصرية المتواصل للقوة متعددة الجنسيات، بما ساهم بنجاحها في القيام بمهامها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الزيارة التي قامت بها المسئولة الدولية إلى مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام؛ بهدف التعرف على أنشطته ومجالات عمله، يرافقها ممثل مدير عام القوة متعددة الجنسيات بالقاهرة برادلي لينش.

كما أعربت ديبلي عن تقديرها لنشاط المركز وتنوعه، وحرصها على تعزيز التعاون معه.

وفيما يتعلق بملف التعليم، قالت صحيفة "المصري اليوم"، تحت عنوان: إغلاق "تنسيق المرحلة الأولى" و108 آلاف طالب يسجلون، أغلق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، باب التسجيل للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، مساء أمس، وأعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة بلغ ١٠٨ آلاف طالب للعام الجامعى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وقالت الصحيفة إنه وفقًا لمصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن مؤشرات المرحلة الأولى تشير إلى امتلاء جميع المقاعد المخصصة لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ فى كليات القطاع الطبي، وكذا كليات الهندسة، بالإضافة إلى كليات الإعلام والألسن والاقتصاد والعلوم السياسية للشعبة الأدبية، بينما تصبح الأماكن الشاغرة الباقية في كليات «الإعلام والألسن والاقتصاد والعلوم السياسية» لطلاب الشعبة العلمية والهندسية، بينما يتبقى بعض المقاعد في كليات «الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي» للشعبة الهندسية في المرحلة الثانية، خاصة مع تحول الرغبات لهذا التخصص بشكل كبير.