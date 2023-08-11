الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع احتياطى روسيا الدولى من الذهب والعملة الأجنبية لـ590 مليار دولار

روسيا
روسيا

ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملة الأجنبية ليصل إلى نحو 590 مليار دولار، مطلع شهر أغسطس الحالي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي، فقد ارتفعت احتياطيات البلاد بواقع 7.548 مليار دولار، لتبلغ في الأول من أغسطس الجاري 589.966 مليار دولار.

في حين صعد احتياطي الذهب خلال الشهر الماضي بنسبة 2.01 بالمئة إلى 145.783 مليار دولار.

وكانت احتياطيات روسيا الدولية، قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في 18 فبراير 2022، لتبلغ حينها (643.2 مليار دولار)، وذلك قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في نفس الشهر.

وأعلن المركزي الروسي، أنّه سيتوقّف اعتبارًا من الخميس وحتى نهاية العام عن شراء العملات الأجنبية من الأسواق المحلّية، في خطوة ترمي للحجم تدهور العملة الوطنية بعدما بلغ الروبل أدنى سعر له مقابل اليورو والدولار منذ مارس 2022.

وقال المصرف إنه "اعتباراً من 10 أغسطس 2023 وحتى نهاية عام 2023، قرّر البنك المركزي التوقّف عن شراء العملات الأجنبية في السوق المحليّة من أجل الحدّ من تقلّبات الأسواق المالية".

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