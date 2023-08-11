كارول سماحة عن مشاركتها فى العلمين الجديدة: كل شىء رائع ومنظم

عبرت النجمة كارول سماحة عن سعادتها الغامرة للمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة وبوجودها في مصر منذ 10 سنوات وهنأت على نجاح المهرجان.

حفل كارول سماحة

وقالت كارول، في تصريحات خلال مهرجان العلمين: "من أول ما وصلت للأوتيل وكل شيء منظم فيه وشيء عالمي بصراحة وده مفرحني، أغاني ببتتجهز وفيه سينجلات وفيه أغنية مصرية بتتجهز، أنا موجودة وعايشة في مصر من 10 سنين علشان متجوزة مصري وشايفة تطوير في كل مجالات كتير وبتطور بشكل سريع في الترفيه والعمارة وغيره ومبروك مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى.. العالم علمين".

وحقق حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت نجاحا كبيرا للغاية خلال دقائقه الأولى، وهو أحد أضخم حفلات مهرجان العلمين الجديدة المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة.

وخلال أول نصف ساعة من الحفل، احتل الموسيقار العالمي عمر خيرت صدارة التريند على تطبيق وموقع التدوينات القصيرة X “تويتر سابقا”، وجاء مهرجان العلمين في المركز الثاني، وشبكة تليفزيون الحياة في يالمركز الثالث، حيث تذيع الحفل على الهواء مباشرة.