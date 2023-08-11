عضو حفريات جامعة المنصورة: الحوت يستطيع الغوص فى الماء ٢٠ دقيقة

قال عبدالله جوهر عضو الفريق البحثي لمركز الحفريات بجامعة المنصورة، إن الحوت طوله تقريبا ٢متر ونصف.

وأضاف جوهر أن الحوت من فصيلة الثدييات وكان يعيش في البر، ولكن بسبب الاحتباس الحراري وقلة الطعام اتجه إلي العيش في البحار ، وتكيف مع البيئة الجديدة تدريجيا حتي أصبح لا يستخدم أطرافه الخلفية في السباحة.

كما أشار عبد الله إلى أن الحوت يستطيع أن يغوص تحت البحر من ٢٠ دقيقة إلي ٢٢ دقيقة ثم يتجه لسطح البحر ليستطيع التنفس.



و أكد أن هذا الاكتشاف يعد فخر لجامعة المنصورة و الجامعات المصرية، مشيرا الى أنه فخور بانتمائه لمركز حفريات جامعة المنصورة.

كما هنأ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الفريق البحثي المشترك على الاكتشاف الحفري الجديد والذى يعد أحد الإنجازات العلمية في مجال الحفريات التي تسجل باسم مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة والذي يضم نخبة من العلماء في مجال الحفريات، بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين بمختلف الجامعات حيث تم بالمركز إنشاء مدرسة علمية وبحثية مصرية خالصة هي الأولى من نوعها في الجامعات المصرية وعلى مستوى الشرق الأوسط.

تمكن فريق بحثي بقيادة علماء مصريين بجامعة المنصورة من تسجيل اكتشاف جديد لجنس ونوع من أسلاف الحيتان المنقرضة التي جابت المياه المصرية قبل نحو 41 مليون سنة، ويعد هذا الحوت الجديد أحد أصغر وأقدم أسلاف الحيتان مائية المعيشة والتي تطورت من أسلاف برمائية.

ووثق الفريق هذا الاكتشاف في ورقة بحثية نشرت اليوم الخميس في دورية كوميونيكيشن بيولوجي “Communications Biology”، الصادرة عن مؤسسة نيتشر “Nature” العالمية، إحدى أبرز الدوريات العلمية في العالم.

وتمثل تلك الورقة البحثية طفرة علمية لعلماء الحفريات المصريين، إذ تُعد الدراسة الثانية من نوعها التي يقود فيها فريق مصري وصف وتسمية جنس ونوع جديد من الحيتان، بعد أن ظل هذا العلم حكراً على علماء الدول المتقدمة لفترة طويلة من الزمن، رغم ثراء التراث الطبيعي المصري بحفريات مهمة لأسلاف الحيتان.