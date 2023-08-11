الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عضو حفريات جامعة المنصورة: الحوت يستطيع الغوص فى الماء ٢٠ دقيقة

الاكتشاف
الاكتشاف

قال عبدالله جوهر عضو الفريق البحثي لمركز الحفريات بجامعة المنصورة، إن الحوت طوله تقريبا ٢متر ونصف.

 

وأضاف جوهر أن الحوت من فصيلة الثدييات وكان يعيش في البر، ولكن بسبب الاحتباس الحراري وقلة الطعام اتجه إلي العيش في البحار ، وتكيف مع البيئة الجديدة تدريجيا حتي أصبح لا يستخدم أطرافه الخلفية في السباحة.

 

كما أشار عبد الله إلى أن الحوت يستطيع أن يغوص تحت البحر من ٢٠ دقيقة إلي ٢٢ دقيقة ثم يتجه لسطح البحر ليستطيع التنفس.


و أكد أن هذا الاكتشاف يعد فخر لجامعة المنصورة و الجامعات المصرية، مشيرا الى أنه فخور بانتمائه لمركز حفريات جامعة المنصورة.

 

كما هنأ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الفريق البحثي المشترك على الاكتشاف الحفري الجديد والذى يعد أحد الإنجازات العلمية في مجال الحفريات التي  تسجل باسم مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة والذي يضم نخبة من العلماء في مجال الحفريات، بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين بمختلف الجامعات حيث تم بالمركز إنشاء مدرسة علمية وبحثية مصرية خالصة هي الأولى من نوعها في الجامعات المصرية وعلى مستوى الشرق الأوسط.

 

 تمكن فريق بحثي بقيادة علماء مصريين بجامعة المنصورة من تسجيل اكتشاف جديد لجنس ونوع من أسلاف الحيتان المنقرضة التي جابت المياه المصرية قبل نحو 41 مليون سنة، ويعد هذا الحوت الجديد أحد أصغر وأقدم أسلاف الحيتان مائية المعيشة والتي تطورت من أسلاف برمائية.

 

ووثق الفريق هذا الاكتشاف في ورقة بحثية نشرت اليوم الخميس في دورية كوميونيكيشن بيولوجي “Communications Biology”، الصادرة عن مؤسسة نيتشر “Nature” العالمية، إحدى أبرز الدوريات العلمية في العالم. 

 

وتمثل تلك الورقة البحثية طفرة علمية لعلماء الحفريات المصريين، إذ تُعد الدراسة الثانية من نوعها التي يقود فيها فريق مصري وصف وتسمية جنس ونوع جديد من الحيتان، بعد أن ظل هذا العلم حكراً على علماء الدول المتقدمة لفترة طويلة من الزمن، رغم ثراء التراث الطبيعي المصري بحفريات مهمة لأسلاف الحيتان.

عبدالله جوهر الفريق البحثي مركز الحفريات جامعة المنصورة المنصورة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 11-8-2023 فى مصر

مختار نوح يكشف سر قصيدة "أحمد فؤاد نجم" التى مجد من خلالها فى قتلة السادات

فيضانات وانهيارات أرضية وأضرار جسيمة للمنشآت فى جميع أنحاء كوريا الجنوبية

تجاوزت الـ15 جنيها.. تجار السوق يوضحون أسباب الارتفاع الجنونى للطماطم

مختار نوح لـ"الشاهد": فؤاد علام برئ من موت كمال السنانيرى

بهاء سلطان يشعل حفل مهرجان العلمين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟