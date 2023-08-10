الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمر خيرت يوجه رسالة لجمهور العلمين.. ويقدم مقطوعة موسيقية باسم حفيدته

عمر خيرت
عمر خيرت

وجه الموسيقار عمر خيرت، رسالة لجمهور حفله ضمن فعاليات مهرجان العلمين في موسمه الأول، والمقام على المسرح الكبير.

وقال عمر خيرت في رسالته: "أشكركم على حضوركم واسم العالم علمين حلو وحاجة تفرح".

وقدم عمر خيرت خلال الحفل مقطوعة موسيقية لحفيدته "حنين"، وهي التي تحمل نفس اسمها، وتبعها بالمقطوعة الموسيقية “في هويد الليل”، وذلك بعد تقديمه للمقطوعة الموسيقية "العرافة والعطور الساحرة".

وشهد حفل عمر خيرت، بمهرجان العلمين حضورًا كبيرًا من الجمهور الذي يضم كافة الأطياف ويغلب عليهم الشباب، واستقبل بعض الجمهور الحفل بالزغاريد بين فواصل المقطوعات الموسيقية.

ويستقبل مهرجان العلمين الليلة العديد من الحفلات الفنية ومنها حفل الفنان بهاء سلطان، والفنانة كارول سماحة، على مسرح أرينان كما أن لجمهور على موعد غدًا بحفل لفريق “مسار إجباري”.

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