المتحدث الإقليمى للخارجية الأمريكية: واشنطن تعتبر بازوم الرئيس الشرعى للنيجر

قال المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر حتى الآن الرئيس بازوم هو الرئيس الشرعي، الرئيس المنتخب ديمقراطيًا.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "هذا المساء" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر فضائية القاهرة الإخبارية: "نحن ندعم الرئيس بازوم، وندعم الجهود المبذولة من جانب الإيكواس والاتحاد الأفريقي، وقد كان لدينا ممثل من سفارتنا في نيجيريا حاضرًا في مناقشات الإيكواس اليوم، ولم يكن مشارك بل كان يجلس ويسمع منهم".

وتابع: "نحن سوف نستمر بالتواصل، كما رأينا من كل الاتصالات والمناقشات بين الوزير بلينكن والرئيس بازوم".

وأكد أن الولايات المتحدة تدعم الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة من خلال التنسيق مع حلفاءها ترى أن الشعب النيجيري هم الذين طالبوا بالديمقراطية وقاموا بالانتخابات واختاروا الرئيس بازوم.