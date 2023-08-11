الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الجمعة 11 أغسطس 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023، لجميع مواليد الأبراج النارية، والتي جاءت على النحو التالي.

الأبراج النارية هي الحمل والأسد والقوس، وهي تتمتع بصفات مشتركة مثل الحيوية والعاطفة والشجاعة والإبداع، كما أنها تواجه بعض التحديات مثل التهور والغضب والتسرع، ففي هذا المقال، نستعرض توقعات الأبراج اليومية النارية.

- برج الحمل

متوقع لك هذا اليوم أن تكون في حالة من التفاؤل والحماس، وأن تستغل فرصة للتقدم في عملك أو دراستك، كما أنك قد تتلقى خبراً ساراً يزيد من ثقتك بنفسك، لكن احذر من أن تكون متهوراً أو متسرعاً في اتخاذ قرارات مهمة، وحاول أن تستشير أشخاص ذوي خبرة أو رأي. 

كما أنك قد تشعر ببعض التوتر في علاقتك مع شريكك أو صديقك، فحاول أن تكون صبوراً ومتفهماً، ولا تدع الخلافات تؤثر على مشاعرك.

- برج الأسد

متوقع لك هذا اليوم أن تكون في حالة من الإبداع والإنجاز، وأن تظهر مهاراتك وقدراتك في مجال اهتمامك، كما أنك قد تحصل على تقدير أو امتنان من زملائك أو رؤسائك، لكن احذر من أن تكون مغروراً أو متعجرفاً، وحاول أن تشارك الآخرين في نجاحاتك، ولا تدع ثقتك بنفسك تجعلك تغفل عن نقاط ضعفك. 

كما أنك قد تشعر ببعض الرومانسية في علاقتك مع شريكك أو حبيبك، فحاول أن تبادله المودة والحنان، ولا تدع كبريائك يحول دون التعبير عن مشاعرك.

- برج القوس

يتوقع لك هذا اليوم أن تكون في حالة من المغامرة والتجديد، وأن تخرج من روتين حياتك المُمِل، وأن تجرب شيئاً جديداً أو مختلفاً، كما أنك قد تسافر إلى مكان بعيد أو غير مألوف. 

احذر من أن تكون متهوّراً أو مخاطراً، وحاول أن تكون حذراً ومنطقياً في اختياراتك، ولا تدع فضولك يجعلك تقع في مشاكل أو مضايقات، كما أنك قد تشعر ببعض الحرية في علاقتك مع شريكك.

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