حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية الجمعة 11 أغسطس 2023

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023، لجميع مواليد الأبراج المائية، والتي جاءت على النحو التالي

الأبراج المائية هي السرطان والعقرب والحوت، وهي تتميز بالحساسية والعاطفة والبديهية، كما أنها تتأثر بالظروف المحيطة بها وتشعر بمشاعر الآخرين، في السطور التالية نستعرض توقعات الأبراج اليومية المائية.

- برج السرطان

متوقع لك هذا اليوم أن تكون في حالة من الراحة والأمان، وأن تستمتع بقضاء وقت مع عائلتك أو أصدقائك المقربين، كما أنك قد تشارك في نشاط إبداعي أو فني يزيد من ثقتك بنفسك، لكن احذر من أن تكون عصبياً أو متقلب المزاج.

حاول أن تتجنب الخلافات أو التوترات مع من حولك، كما أنك قد تشعر ببعض الحنين إلى الماضي أو الحيرة بشأن المستقبل، فحاول أن تركز على الحاضر وتستغل فرص التغيير للأفضل.

- برج العقرب

متوقع لك هذا اليوم أن تكون في حالة من التحدي والإثارة، وأن تخوض مغامرة جديدة أو تجربة شيئاً مختلفاً، كما أنك قد تلتقي بشخص يثير اهتمامك أو جذبك، لكن احذر من أن تكون غامضاً أو سرياً، وحاول أن تكشف عن نفسك ومشاعرك بصدق وشفافية.

كما أنك قد تشعر ببعض الغيرة أو التملكية في علاقتك مع شريكك أو حبيبك، فحاول أن تثق به وتحترم خصوصيته.

- برج الحوت

متوقع لك هذا اليوم أن تكون في حالة من الرومانسية والخيال، وأن تزهر علاقتك مع شريكك أو حبيبك، كما أنك قد تشارك في نشاط روحاني أو إنساني يزيد من رضاك عن نفسك، لكن احذر من أن تكون مثالياً أو وهمياً.

حاول أن تكون واقعياً ومسؤولاً في اختياراتك وقراراتك. كما أنك قد تشعر ببعض التضحية أو الإنكار في علاقتك مع الآخرين، فحاول أن تحافظ على حدودك وتحترم نفسك.