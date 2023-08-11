الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهجرة تعلن عن أخبار سارة للمشاركين فى مبادرة السيارات

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

تحدثت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر صفحتها الشخصية قائلة:" عندي أخبار حلوة لإخواننا المشاركين في مبادرة السيارات:

 أخيراً، اللي بقالي فتره باقولهولكو، هينزل النهارده رسمي علي التطبيق، بأن كل من سجل علي التطبيق (ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة ) يستطيع الان استكمال الاجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، ومن صدرت له موافقات استيرادية يستطيع أن يستكمل الاجراءات الخاصة باستنزال السيارة.

وأضافت، أن “الخبر السار الآخر، لجميع المستحقين، إن شاء الله ستصلكم رسائل شخصية علي الإيميل، لجميع مستحقي فروق الوديعة، تبلغكم بالفرق المستحق لكم، ويتم التنفيذ بأذن الله بداية من يوم الأحد، حيث سيطلب منكم تسجيل طلبكم علي التطبيق تماشيا مع منطوق القانون”. 
 

وأختتمت “ربنا يتمها علي خير للجميع يا رب ويسعدكو دائماً.. مساء الاخبار السعيدة”.

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