بذكرى وفاة نور الشريف.. من عبد الغفور لـ"أبو الدهب" شخصيات خالدة لعملاق الدراما

في مثل هذا اليوم من عام 2015، رحل عن عالمنا الفنان الكبير نور الشريف، الذي ترك بصمة لا تنسى في تاريخ السينما والتلفزيون والمسرح العربي.

نور الشريف، الذي ولد في 28 أبريل 1946، بدأ مشواره الفني في سن مبكرة، وشارك في أكثر من 150 عملاً فنياً، بينها أدوار رئيسية وثانوية، وأدوار تاريخية واجتماعية ورومانسية وكوميدية.

ولد الفنان نور الشريف، في حي السيِّدة زينب بِمدينة القاهرة، وتُوفي والده بعد مولده بأقل من سنة واحدة، وتزوجت والدته وسافرت مع زوجها إلى السعودية، وتولى أعمامه تربِيته هو وشقِيقته الوحيدة عواطف.

التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه سنة 1967 بتقدير امتياز، وكان ترتيبه الأوَّل على دفعته، تزوج من الفنانة بوسي سنة 1972، وانفصلا سنة 2006، ثم عادا مرة أخرى سنة 2015 أثناء مرضه، ولهُ ابنتان هما سارة، ومي.

توفي نور الشريف في يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2015، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، عن عُمر يناهز 69 سنة.

في هذا التقرير، نستعرض بعضاً من أشهر الشخصيات التي قدمها نور الشريف في مسيرته الحافلة بالإبداع والتميز، لأكثر النجوم تأثيرا في الدراما العربية.

لن أعيش في جلباب أبي.. عبد الغفور البرعي

لن أعيش في جلباب أبي مسلسل اجتماعي مصري، عرض في شهر رمضان عام 1996م، وكان له انتشار واسع في كل الدول العربية بطولة نور الشريف وعبلة كامل، إخراج أحمد توفيق وهو في الأصل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم.

تدور أحداث المسلسل حول قصة الصعود من القاع إلى القمة، فيبدأ عبد الغفور البرعي، حياته العملية من وكالة الحاج إبراهيم سردينه أحد كبار التجار بوكالة البلح، ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة الحاج سردينة.

الظالم والمظلوم.. جابر

يعتبر فيلم الظالم والمظلوم من الأعمال الخالدة للفنان الراحل نور الشريف، القصة مأخوذة عن قصة انتقام الكونت دي مونت كريستو للكاتب العالمي جارسيا ماركيز.

تدور الأحداث عن عامل يدعى جابر "نور الشريف" وهو شاب يعمل في ميناء الإسكندرية ويتميز بشهامة ابن البلد، وهو يحب الفتاة "وداد" والتي تقوم بدورها الفنانة إلهام شاهين ويتزوجها.

يراها مسئول كبير في الاتحاد الاشتراكي "سالم" أيام بدء النظام الاشتراكي فيأسره جمالها وتتحرك شهواته الدنيئة، ولكن قوى البطش تقهره فيدخل السجن ظلماً ويخرج بعد 25 عاماً ليصبح الظالم والمظلوم وجهاً لوجه حيثُ ينتقم من كل الذين أدخلوه السجن.

جري الوحوش.. سعيد أبو الدهب

جري الوحوش فيلم من إنتاج سنة 1987، من بطولة نور الشريف، ومحمود عبد العزيز، وحسين فهمي، ونورا، وحسين الشربيني، وهدى رمزي.

يوضح الفيلم الصراع بين الدين والعلم، وضرورة تقبل الإنسان لقدره والرضا برزقه، وعلامات السعادة الثلاثة: المال، البنون، والصحة.

العار.. كمال

تدور الأحداث حول عبد التواب تاجر العطارة المعروف بالتقوى الذي يسافر إلى الأسكندرية للاتفاق على صفقة مخدرات يدفع فيها ثروته وعند عودته يلقى مصرعه، يعترف الابن الأكبر كمال بحقيقة مصدر ثروة العائلة، ليقع الجميع أمام اختيار صعب ما بين إتمام الصفقة والحصول على المال، أو رفض الصفقة من الأساس وضياع الميراث.