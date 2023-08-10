الكشف بالمجان على 861 مواطنا خلال قاففلة طبية بأشمون

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية لبيشة بمركز أشمون، استمرت على مدار يومي 9 و 10 أغسطس، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة.

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أن القافلة ضمت 8 عيادات متخصصة “2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة”، إضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.



وأضافت منسق القوافل أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 861 مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ 266 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ 84 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 17 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 7 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح .